Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Erdoğan, ilahiyatçı Enver Baytan'ın cenazesine katılıyor

Erdoğan, ilahiyatçı Enver Baytan'ın cenazesine katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilahiyatçı Enver Baytan Hocaefendi'nin cenazesine katılıyor.

Erdoğan, ilahiyatçı Enver Baytanın cenazesine katılıyor

24 Ekim 2016 13:22

Hayatını kaybeden İlahiyatçı Enver Baytan Hocaefendi için İstanbul'da Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Enver Baytan Hoca kimdir?
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ömerler köyünde dünyaya gelen Baytan, 7,5 yaşında hafızlığa başladı ve 9 yaşında hafızlığı tamamladı. 1942'de İstanbul'a gelen Baytan, burada Gönenli Hocaefendi'nin talebesi oldu. Fatih Camisi ikinci imamı Hafız Halil Efendi'den kıraat dersleri alan Baytan, daha sonra gittiği İzmit'te Hafız Cevdet Efendi'den aldığı kıraat derslerini tamamladı. Çeşitli camilerde görev yapan Baytan, 1978'de kendi isteğiyle emekli oldu. Yayınlanmış 17 kitabı bulunan Baytan, 3 çocuk sahibiydi. 

Murat Horoz

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Enver Baytan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!