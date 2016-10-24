Hayatını kaybeden İlahiyatçı Enver Baytan Hocaefendi için İstanbul'da Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Enver Baytan Hoca kimdir?

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ömerler köyünde dünyaya gelen Baytan, 7,5 yaşında hafızlığa başladı ve 9 yaşında hafızlığı tamamladı. 1942'de İstanbul'a gelen Baytan, burada Gönenli Hocaefendi'nin talebesi oldu. Fatih Camisi ikinci imamı Hafız Halil Efendi'den kıraat dersleri alan Baytan, daha sonra gittiği İzmit'te Hafız Cevdet Efendi'den aldığı kıraat derslerini tamamladı. Çeşitli camilerde görev yapan Baytan, 1978'de kendi isteğiyle emekli oldu. Yayınlanmış 17 kitabı bulunan Baytan, 3 çocuk sahibiydi.

Murat Horoz