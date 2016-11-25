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Erdoğan: İleri giderseniz sınır kapılarını açarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakereleri geçici olarak dondurma kararını eleştirdi. Erdoğan Avrupa’nın insanlığa hiçbir zaman dürüst davranmadığını belirterek, "Daha ileriye giderseniz sınır kapılarını açarız" dedi.

Erdoğan: İleri giderseniz sınır kapılarını açarız

25 Kasım 2016 12:01
Erdoğan: İleri giderseniz sınır kapılarını açarız - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM tarafından düzenlenen Adalet ve Kadın kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AP'nin Türkiye ile müzakerelerin dondurulması ile ilgili kararına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Irak, Afganistan, Libya ve Somali gibi ülkeler yaşanan çatışmalara değinerek, "Çıkar kavgaları ve mülteci tehdidi boyutuyla dünyanın gündemine geliyor. Eğer mülteci sorunu olmasa dünyada bu ülkelerin gündeme gelme ihtimali neredeyse yok. Şu anda aylan bebek ardından ümran bebek yer aldı . Sadece Türkiye'de üç milyonu aşkın mülteci var. Sorun sadece aylan bebek mi sadece ümran yavrumuz mu dünyada şu anda milyonlarca aylan bebek şefkat merhamet bekliyor onlara yönelik bir adım var mı yok. Atılan adımı söyleyeyim Türkiye AB'ye girsin mi girmesin mi mi atılan adım. Atılan adım bu. Niye Erdoğan doğru açıklamalar yapıyor. Toplanmışlar gelmişler bir araya 30 kırk kişi verilen bildiriye hayır diyor diğer 400 kişi evet diyor. topunuz evet dese ne yazar . hiçbir zaman siz insanlığa dürüst davranmadınız insanlığa doğru bakmadınız. Aylan bebekler sahile vurduğu zaman siz almadınız. Üç buçuk milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz, verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayanınca Türkiye sınır kapılarını açara ne yaparız dediniz. Daha ileriye giderseniz bu sınır kapılarını açarız. Öyle kuru sıkı tehditlerden ne ben anlarım ne bu millet anlar" dedi.

“YETTİ BU ALDATMACA”

“Dünya 5’ten büyüktür” sözünü yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 700 milyonluk Müslüman kitlesinin Birleşmiş Milletler’de (BM) temsil edilmediğini söyledi.

Erdoğan, “Diyoruz ki; 196 ülkenin BM Güvenlik Konseyi’nde temsil edilmediği bir BM, adaleti tesis edemez. Onun için de bir aldatmaca var, beş daimi üye on beş geçici üye. Yetti atık ya, yetti bu aldatmaca. Biz diyoruz ki Ey beş tane daimi üye, gelin artık deyin ki "BM’nin reforme edilmesi lazım, yeniden güncellenmesi lazım" 20 daimi üye mi yaparız 25 daimi üye mi, bilemiyorum geçici üye falan olmayacak” şeklinde konuştu.

Etiketler: recep tayyip erdoğan


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