Erdoğan, Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayırsever işadamı Mehmet Yıldız ve eşi Sevim Yıldız tarafından yaptırılan 305 bin metrekarede 26 bölümden oluşan 61 milyon liralık eğitim külliyesinin açılışını yaptı. Bunca ihanete rağmen cesaret ve kararlılıklarını kaybetmediklerini ifade eden Erdoğan, “İçerden ve dışarıdan bizi hedef alan ekonomik tuzaklara rağmen hedeflerimizden sapmadık geriye düşmedik. Böyle bir başarı örneği ortaya koymak, dünyada pek az milletin harcıdır. Bizim yaşadığımız hadiselerin onda birini yaşamayan ülkelerin ne hallere düştüklerini görüyoruz. Birkaç bin, birkaç yüz mülteci kapılarına dayandı diye, Avrupalı ülkelerin, öncülüğünü yaptık dedikleri değerleri ayaklar altına aldığını gördük. 3 milyon mülteci var, feryat etmedik. Üzerlerine misket bombaları atılan insanlara kapımız açıktı. Biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Onun için bu insanları o bombalara teslim edemezdik. Batının böyle bir derdi yok” dedi.

“Vatanımızı üzerinde kimse operasyon düşünmesin” diyen Erdoğan, “780 bin kilometre kare ile tek vatan. İşte şu anda güneydoğuda, doğuda hala çılgınlık içinde olan teröristler var. Bölücü terör örgütü! Nereye kaçarsanız kaçın. İnlerinize kadar sizi kovalayacağız. Kovalıyoruz. Artık terör eylemi olduktan sonra değil, olmadan o bataklığı kurutmak suretiyle, bu vatanı inşallah refaha, huzura kavuşturacağız. Onun için de durmak yok. Şehitlerimiz var. Şehit veriyoruz. Eyvallah, ama ben şuna inanıyorum. Bizim şehidimiz büyüktür” şeklinde konuştu.

Suriye’de 6 yılda 600 bin insanın devlet terörünün kurbanı olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Buna ses çıkarmayanlar, ‘Dabık’ta şu kadar PYD’li, PKK’lı ölmüş’ diyor. 600 bin insanın ölümüne sesiniz çıkmıyor. Dabık’taki PKK’lı teröristleri savunuyorsun. Deaş’lı teröristler de var bunların içinde. PYD’lisi de, PKK’lısı, YPG’lisi de var. Hepsi birbirinin aynı. Al birini vur öbürüne” dedi.

Suriye’de 12 milyondan fazla insanın evini, köyünü, şehrini terk ettiğine dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Geçmişte Halep, Kerkük, Musul bizimdi. Ben Misak-ı Millî dedim diye rahatsız oluyorlar. Ben tarih dersi veriyorum. Bu işin tarihinde bu var. Gazi Mustafa Kemal’in Misak-ı Millî’yi istikamet olarak gösterişi yok mu? Niye birilerinin sesi çıkmıyor, niye rahatsız oluyorlar? Biz milliyiz, biz yerliyiz. Biz vatanseveriz. Biz milliyetperveriz. Farkımız bu. Onun için 2003’ten bu yana izlenen yanlış politikalar, etnik ve mezhep taassubu sebebiyle bölge ölüm tarlasına dönüştü. Batılı ülkeler Irak ve Suriye için ne yaptılar? Koca bir hiç. Kendileri bir şey yapmadıkları gibi, bizim gibi samimiyetle el uzatmamızı engellediler. Biz Irak krizinin başından beri, ülkenin anahtarının, tek mezhebi yapıya verilmemesi gerektiğini ifade ettik. Suriye’de de terörün terörle temizlenmeyeceğini söyledik. Başta müttefiklerimiz olmak üzere, bölgede etkinliği olan ülkelere bunları dinletemedik. Biz 3 milyon kişiye kapılarımızı açarken ortada görünmeyenler, konu enerji ve petrol olunca hemen baş köşeyi kaptılar. Bu dramlar karşısında 3 maymunu oynayanlar, fırsatlar konusunda aslan kesildi. Türkiye’yi bölgedeki gelişmelerin dışında bırakmak, çıkacak faturayı da üzerine yıkmak için her türlü yolu deniyorlar” şeklinde konuştu.

“Rakka’da gereğini yapacağız”

“Artık bu ahlaksız, riyakar oyuna müsaade etmeyeceğiz” diyen Erdoğan, “Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konuları tribünden seyretmeyeceğiz. Sahada ve masada olmak için uluslararası hukuk çerçevesinde ne gerekirse onu yapacağız. Güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırımız var. Seyir mi edeceğiz? Cerablus operasyonu bu konudaki kararlılığımızın işaretidir. Errai operasyonu kararlılığımızın ifadesidir. Dabık aynı şekilde. Dabık ile ilgili, Mercidabık’ı okuyun. Şimdi El-Bab, oraya inmeyin diyorlar. Çünkü burada terörden arındırılmış bölgeyi hazırlamamız lazım. Münbiç aynı şekilde. Koalisyon güçleri aynı hareket etmeye hazırsa, Rakka’da da gereğini yapacağız. PYD veya YPG ile beraber değil ha; Amerika koalisyon güçleri, terör örgütlerini yanımıza almayacağız. Bunları da kendileriyle konuşuyoruz. Dün Amerikan dışişleri bakanı buradaydı. Kendileriyle ben de, başbakan, milli savunma bakanımız da görüştük. Irak’ın göz göre göre mezhep temelli iç savaşa gitmesine kayıtsız kalmayacağız. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kendi toprağımızın güvenliğiyle alakalı olduğu için sahada etkin olmaya çalışıyoruz. Bin yıllık kardeşimizin, geleceğimizin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Urfa, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Antep, Hatay’a, bütün buralara bakıp da iştahı kabaranların heveslerini kursaklarında bırakacak irade ve güce hamdolsun fazlasıyla sahibiz. İdlib, Halep, Münbiç’i, Haseki’yi, Musul’u, Kerkük’ü de, oradaki kardaşlerimizin güvenliğini de kendimizden farklı görmüyoruz. Biz hem kendi vatandaşlarımız, hem de bölgedeki kardeşlerimiz için sadece barış, huzur ve istikrar istiyoruz” dedi.

Ahmet Faruk Çabuk-Abdullah Çibir-Salih Bakıcı



