Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad’daki temasları kapsamında Pakistan Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı. Pakistanlı milletvekillerinin masalara vurararak alkışlarla karşıladığı Erdoğan, 2012 yılındaki ziyareti sırasında Milli Meclis ve Senatonun ortak oturumuna katıldığını hatırlattı. 4.buçuk yıl sonra milli iradenin memnuniyet duyuyorum. Pakistan değerlerine sahip çıkarak demokrasinin işletilebileceğini göstererek İslam dünyası için önemli örnek oldu. Bu başarınız için sizleri tebrik ediyorum. Türkiye ve Pakistan’ın ilişkileri herhangi iki devlet arasındaki diplomatik temasların çok ötesinde bir özelliğe sahiptir. Biz sözde değil hakiki manada iki kardeş ülkeyiz. İnsanlarımız arasında öyle bir derin dostluk ve sevgi bağı vardır ki bizler Pakistanlı kardeşlerimizin sevinci ile sevinir, kederi ile kederleniriz. Sizlerin de aynı duygular içinde oluğunuzu biliyoruz. Ülkelerimiz ve milletlerimiz tarih boyunca bu anlayışla hareket Etmişlerdir. Mevlana Celaleddin Rumi geniş anlamıyla bu coğrafyada doğan feyzini ve ilmini Anadolu’dan dünyaya yayan ortak değerimiz. Son bir asırdaki gelişmelere baktığımızdaki aramızdaki dostluğun derinliğini görebiliriz. Çanakkale Savaşı sırasında binlerce kardeşimizin zor şartları göze alarak yardımımıza geldiğini unutmadık unutmayacağız. Kurtuluş Savaşımızda gördüğümüz desteği ve dayanışmayı hatırımızdan hiçbir zaman çıkarmadık çıkarmayacağız. Bugünkü Türkiye’nin temellerinde Balkanlarda Osmanlıya yardım için gelip Çanakkale Savaşına ardından Kurtuluş Savaşına katılan Cumhuriyetin ilanın ardından ülkemize büyük katkıları olan Abdurrahman Peşaveri gibi nice Pakistanlının alın teri ve emeği vardır. Abdurrahman Peşaveri ki annesi eve dön diye mesaj gönderdiğinde ‘Anadolu işgal altındayken dönemem’ diye cevap vermiş kardeşimiz. Muhammed İkbal ile Mehmet Akif’in farkı yoktur. İkisi de istiklalimizin ve istikbalimizin şairleridir. 1999 depreminde en büyük desteği Pakistanlı kardeşlerimizden gördüğümüzü de hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. 2014’te Soma’da meydana gelen maden faciası sonrasında Pakistan 1 gün yas ilan etmiştir. Aralık 2015’te Peşaver’de bir okulda onlarca öğrenicin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan mensur terör saldırının acısını derinden hissederek ülkemizde 1 gün matem ilan ettik. Tarihten gelen ve her dönemde de canlılığını sürdüren güçlü bağlarımız Türkiye ve Pakistan’ı birbirleri için özel kılıyor. Bu dayanışma ve kardeşlik rubunu birlikte dünyaya yayacağız” ifadelerini kullandı.

NEDEN MASALARA VURDULAR?

Uluslararası camiada, özellikle parlamento oturumlarında, konuşmacıyı alkışlamak yerine masalara vurmak çok yaygın bir uygulama. İngiliz Avam Kamarası'ndan Alman Bundestag'a ve Avrupa Parlamentosu'na birçok yerde milletvekilleri konuşmacıyı desteklemek için masalarına vuruyor. Akademik dünyada da benzer bir uygulama var. Bu kültürü ilk uygulayanlar Almanlar ya da Avusturyalılar olduğu tahmin ediliyor.

Mehmet Altunışık