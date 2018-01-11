Erdoğan resti çekti! 'Ya bu ülkeyi terk edersiniz ya da...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

YA BU ÜLKEYİ TERK EDECEKLER YA DA...

Erdoğan, 'Millletimizi ve bizi sandıktan yenemeyeceklerini görenler bu kez terörü sahaya indirdi. Terör cephesini tahkim ettiler. Şu anda bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız bütün bölgelerde var mı? Var. Nerede tehdit varsa, inlerine kadar gireriz ve giriyoruz. Yaptıkları şeyler geçti artık. Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici. Ya bu ülkeyi tamamen terk edip gidecekler, ya da bu işi bitireceğiz. Bunların arkasında Pensilvanya var, onun arkasında Amerika var' dedi.

ERDOĞAN, MÜJDEYİ VERDİ!

Cumhurbaşkaı Erdoğan, 'Bugün size yeni bir müjdem var. Ülkemizin her yerinde ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması kararı aldık. Kaymakamlar toplantısının ardından bunu görüştük ve kararını aldık. Hazine arazileri valilliklere ve kaymakamlıklara verilecek. Onlar da bunu inşa edecekler. Bakanlığımız tip projeler üretecek, binalar süratle yapılacak' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları:

'Size bir müjdem var, ülkemizin her yerinde ihtiyaç doğrultusunda muhtarlık binası yapılması kararını aldık'

'Seçim ittifakı milli mutabakattır'

'Bahçeli yerli duruş sergiledi'

'Bizim çok büyük hedeflerimiz var, Türkiye bir çadır devleti değildir'

'Geçtiğimiz 15 yıl hiç rahat geçmedi sabrettik, dayandık, şimdi sizlerle birlikteyiz'