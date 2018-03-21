Erdoğan: Temizlik dediğin işte böyle yapılır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batı sürekli bize ‘Afrin’e girmeyin’ demeye utandıkları için ‘Bir an önce operasyonu bitirin’ mesajları veriyordu. Biz de onları kırmadık 2 ayda operasyonu bitirdik” dedi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Amerika’dan sözcü açıklama yapıyor. ‘Afrin’de kaygılıyız’ diyor. Biz kaygılarımızı size ilettiğimiz zaman neredeydiniz? ‘Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim’ dediğiniz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle iş birliği yaparak DEAŞ’ı temizleyeceğinizi bize söylemiştiniz. ‘Gelin bunu beraber yapalım’ dediğimizde bize inanmadınız. Buyurun şimdi PYD’sini de YPG’sini de bizim Mehmetçiğimiz ve Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti? İşte ortada.

BU NASIL DAYANIŞMA?

Bir taraftan ‘stratejik ortağımızsınız’ diyeceksiniz sonra teröristlerle işbirliği yapacaksınız. Eğer bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. Ve bizi aldatmaya kalktınız. Hep söylüyorum, 5 bin TIR fazlası var azı yok buraya silah soktunuz. 2 bin kargo buraya mühimmat soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik bize vermediniz. Ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahı mühimmatı verdiniz. Bu nasıl ortaklık? Bu nasıl dayanışma? Şimdi o açılan tüneller, o tünellerin içindeki silah mühimmat depoları ve evleri… Bak, bunların hepsini yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bütün o mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek.

Kimse bizim öncelikle Afrin’i hedef alabileceğimizi beklemiyordu. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren haberler yayılmaya çalışıldı. Batı ülkeleri de sürekli bize ‘Afrin’e girmeyin’ demeye utandıkları için olacak, ‘Bir an önce operasyonu bitirin’ mesajları veriyordu. ‘Yanlış yapıyorsun, önümüzü kesmeye çalışmayın, yola çıktık’ dedik. Biz onları kırmadık, onların ricalarını yerine getirelim istedik ve 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik.

BUNLARIN HAYATI MANEVRA

Daha dün ‘Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyoruz’ diyenlerin kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar? Ordumuzu tebrik ediyorlar. Öyle mi? Ne oldu? Hani Afrin’e girmemizi doğru bulmuyordunuz. Bunların hayatı manevra.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreni”nde yaptığı konuşmada da nükleer santrallerin önemine değindi. Erdoğan “Dikkat edin, ne zaman ülkemiz dışa bağımlılığını azaltacak, kendi kaynaklarını devreye alacak bir atılım yapsa, hemen farklı kisveler altında bunlar sahneye sürülüyor. Artık biz bu yapıları çok iyi tanıyor, attıkları iddiaları nazarı dikkate almıyoruz. İnşallah alt yapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralin temelini çok yakında değerli dostum Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile beraber atmayı planlıyoruz. Kıbrıs açıklarında Türkiye’ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur” dedi.

Başbakan Binali Yaldırım da AK Parti iktidarı döneminde doğalgaz sektöründe önemli adımların atıldığını söyledi. Yıldırım “Bugün de, 101 yerleşim yeri ve ilçemize doğalgazı ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece 2 milyon 300 bin vatandaşımız daha doğalgaz konforuyla buluştu. Doğalgaz dağıtım şebekesi bugün 62 milyon vatandaşımıza hizmet verir hâle geldi. Nüfusa vurursak nüfusumuzun yüzde 77’si doğalgaz kullanıyor” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi