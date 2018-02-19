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Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

19 Şubat 2018 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib’de Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

 

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