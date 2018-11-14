Erdoğan ve Putin İstanbul'da bir araya gelecek

Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 km uzunluğunda iki boru hattından oluşuyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesi öngörülüyor. TürkAkım üzerinden Rusya Federasyonundan alınacak doğal gazın, Batı Hattı üzerinden alınmakta olan gazı ikame etmesi öngörülüyor. TürkAkım'ın ikinci hattından tedarik edilecek gaz ise başta Balkanlar olmak üzere, Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğine katkıda bulunacak.

Projenin 2019'da tamamlanarak işler hale gelmesi ve Türkiye'ye gaz sevkiyatının başlaması hedefleniyor. Son yıllarda çeşitlenen ve zenginleşen Türkiye-Rusya Federasyonu enerji ilişkilerinde TürkAkım projesi önemli bir kilometre taşını teşkil ediyor. İki ülke her alanda olduğu gibi, enerji alanında da yakın işbirliğini önümüzdeki dönemde sürdürmekte kararlı olduğunu vurgu yapılırken, program vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in gerçekleştirecekleri görüşmede, ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Derya Yetim