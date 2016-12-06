İstanbul’da gerçekleşen 1'inci Hizmetkâr Liderlik Zirvesi’ne katılan 200’den fazla şirketin patron ve üst düzey yöneticileri arasında yapılan anketten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yılın Hizmetkâr Lideri' olarak çıktı. Değer Danışmanlık’ın düzenlediği zirvede ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu 'Yılın Hizmekâr Bürokratı', Orhan Gencebay 'Yılın Hizmetkâr Sanatçısı', Kopuz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Kopuz 'Yılın Hizmetkâr İşadamı', Cemilzade Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Barış Cemiloğlu da 'Yılın Hizmetkâr 2'inci Kuşak İşadamı' ilan edildi.

Değer Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhami Fındıkçı, ''Zirvenin kritik sonuçlarından bir tanesi de; biz hedeflemiştik ki katılımcı üyelerimizle yılın hizmetkâr liderlerimizi seçelim. 200 tane iş adamımızın katılımı sonucunda bir anket yaptık. 'Yılın Hizmetkâr Liderleri'ni belirledik. Bunların içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Hizmetkar Lideri' örneği olarak 1'inci sırada yerini aldı. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Bir yanda yoğun etkileşim ortamı oluşturmuş olduk, bir yanda da 'Yılın Hizmetkar Liderleri'ni belirlemiş olduk. Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz bir törenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer önemli isimlere ödüllerini takdim edeceğiz'' dedi.

Bu yıl ilk kez yapılan zirveyi değerlendiren Dr. Fındıkçı, ''2 gün boyunca, 10 oturum halinde 23 konuşmacı 'Hizmetkâr Liderlik' ile ilgili fikir, görüş, öneri ve pratiklerini yaşadılar. Aile şirketlerinin gençleri ile 1'inci kuşak kurucular arasında bilgi, pratik ve uygulama alışverişi yaşandı. Bunu gerçekleştirirken ise özellikle hocalar konuşuyor diğerleri dinliyor olmasın, pratik bir ortam olsun diye yoğun etkileşime imkan verdik. 2 gün boyunca çıkan sonuçlardan birkaç tanesi şu: Aile şirketlerimizde ekonomi çok öne çıkıyor ve çıkması lazım. Üretim çok öne çıkıyor ve çıkması lazım. Pazar öne çıkıyor ve çıkması lazım. Fakat birşey öne çıkmıyor, o da liderlik tarafı. Nasıl bir lider? Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki maalesef insani bir kriz var. İnsan olmaktan her geçen gün biraz daha aşağı düşüyoruz. Bu aile içi iletişimimizi, işletmeyi ve toplumu etkiliyor. Bu dünyada yaşanan savaşların biraz sebebi bu değil midir? Dolayısıyla yeni bir liderlik vizyonuna ihtiyaç var. Otokratik lider değil, bürokratik değil, siyasi liderlik değil, karizmatik liderlik değil. Gönlünü takipçilerine bağlamış hizmetkâr liderden bahsediyoruz. 2 gün boyunca süren zirvede hizmetkâr liderlik nedir? Nasıl olur? Bu konu enine boyuna işadamları, konunun uzmanları ve pratikte bu işin içinde yer alanlar tarafından ele alındı'' şeklinde konuştu.

