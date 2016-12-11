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Erdoğan'dan açıklama: Maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır

Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız var" denildi.

Erdoğandan açıklama: Maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır
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11 Aralık 2016 01:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu gece, Beşiktaş’ta, güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen arkasından yaşanan patlamaların, mümkün olan en büyük can kaybını verdirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır. Bu eylemler neticesinde, maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline, bu gece İstanbul’da, bir kez daha şahit olduk. Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir. Son yıllarda defalarca yaşadığımız bu alçak saldırıyı yapan terör örgütünün adının ve yönteminin herhangi bir önemi yoktur. PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır" dedi.

Yazılı açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’nin, bu ahlaksız terör saldırısından sonra da yaralarını kendisinin saracağını, yasını hakiki dostlarıyla birlikte kendi başına tutacağını, yasak savma kabilinden açıklamalar dışında yanında kimseyi bulamayacağını biliyoruz. Terörle mücadele eden Türkiye’nin ve Türk milletinin yanında yer almak yerine, terör örgütlerini ve teröristleri desteklemeyi tercih eden ülkelerin, bu olaydan sonra farklı davranmalarını beklemek için sebebimiz kalmamıştır. Allah’ın yardımıyla, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu saldırılar, bizim şevkimizi ve kararlılığımızı törpülemek yerine, tam tersine daha da keskinleştiriyor. Mücadelesini, “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla veren bir milleti yolundan döndürecek bir silah daha icat edilmemiştir. Biz, meselelerimizin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Tıpkı bölücü terörle mücadelede, tıpkı 15 Temmuz’da verdiğimiz şehitlerimiz gibi, bu gece Beşiktaş’taki kayıplarımızı da yüreğimize gömecek, onların hatıralarını ilanihaye yaşatacak, ama aynı zamanda hedeflerimiz doğrultusunda kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Devlet ve millet olarak bu olayın ve müsebbibi canilerin peşini asla bırakmayacağız. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." 

Etiketler: açıklama, erdoğan, şehitler, yaralılarımız


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