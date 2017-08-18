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Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere flaş çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Almanya'daki vatandaşlarıma şunu söylüyorum, sakın bu yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Bunlar Türkiye düşmanlarıdır" dedi.

Erdoğandan Almanyadaki Türklere flaş çağrı!

18 Ağustos 2017 14:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin önemli açıklama yaptı. Erdoğan Almanya'daki Türklere seslenerek "Almanya'daki vatandaşlarıma şunu söylüyorum, sakın bu yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Bunlar Türkiye düşmanlarıdır. Birinci, ikinci parti önemli değil. Bu şu anda Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın onur mücadelesidir. Onların aklına da ihtiyacımız yok. Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi'nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Türk seçmenlerimize özellikle Türkiye'ye bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: almanya, cumhurbaşkanı erdoğan, türkler


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