Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azeri bir gazetecinin Ermenistan’ın Dağlık Karabağ işgali ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Ermenistan’ın işgalci olduğu topraklardan süratle çıkması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Bu konuda biliyorsunuz BM Güvenlik Konseyi’nin vermiş olduğu kararlar var. Bütün bu kararlarla birlikte Dağlık Karabağ bölgesini terk etmesi, hatta anlaşılmış reyonlardan biran önce çıkması lazım. Asıl sahiplerine burayı terk etmesi lazım. Buraların da asıl sahipleri Azerilerdir. Azeriler de bu yerlerine gelip yerleşmeli. İşgal ile bir yere varılmaz. Buralarda maalesef bir işgal söz konusudur. Bu işgale Türkiye olarak karşıyız. Özellikle de Amerika, Rusya ve Fransa üzerlerine aldıkları görevi bir an önce bitirmeleri gerekir. Bu arabuluculuk görevi ise onlara düşen bu görevi sona erdirmeleridir. Temennim odur ki buradaki işgal bitsin ve Azeri kardeşlerimiz topraklarına kavuşsun” ifadelerini kullandı.