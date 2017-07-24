Erdoğan'dan Körfez turu sonrasında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum; elbette yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise her zaman çok zordur. Devletler arası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister. Son ziyaretimiz ve temaslarımızın istikrar ve karşılıklı güven iklimini yeniden inşa yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum.Katar sorununun çözümü konusunda nasıl katkılarımız olacağı konusunda konuştuk. Katar krizinin çözümünde Suudi Kralı Selman'a, kendisinden beklentilerimiz olduğunu ilettik.

Mescid-i Aksa konusu

Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu vurguladık.

İbadetlerini yapmaya gelen müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır. İsrail, bu tutumuyla bölgeye zarar veriyor.

Mescid-i Aksa bütün müslümanların göz bebeğidir. İsrail'i hukuka uygun davranmaya davet ediyorum.

-En önemli beklentimiz islam dünyasında birlik ve beraberliğin kalıcı olması