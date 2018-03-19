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Erdoğan'dan Sincar'a operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a da girer PKK'lıları da temizleriz

Erdoğandan Sincara operasyon mesajı

19 Mart 2018 16:43

Hakim ve savcıların kura çekiminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparken, "Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. " dedi.

"İŞ ÇOK UZARSA YENİ BİR ZEYTİN DALI DA ORADA OLUR"

Bu iş çok daha uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Afrin'deki operasyonumuz şu günlerde hedefine ulaşmıştır fakat önemli olan, şimdi ben bir Musul'un son fotoğraflarını izliyorum, Rakka'nın video kayıtlarını izliyorum, Irak'ın güney bölgelerine kadar video kayıtlarını izliyorum, bir de Afrin'de kayıtları izliyorum. Neredeyse binalarda hiç tahribat yok gibi. Ama oralarda ne kadar yatırım yapılacak da oralar ayağa kalkacak. Biz yıkmaya, yakmaya değil, ihya etmeye geliyoruz. Farkımız bu. "

 

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