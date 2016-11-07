Türkiye bugün enerji alanında dev adım daha attı. Tam 158 elektrik üretim tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle açıldı. Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kömürde ithalat döneminin sona erdiğini, Türkiye’nin kendi rezervlerini eriteceğini söyledi. Erdoğan’ın santrallerle ilgili çevresel hassasiyetler bahane edilerek yöneltilen eleştirilere de cevap vererek, “Ülkemizde ne zaman kömür santrali, nükleer santral projesi gündeme gelse birileri buna engel olmaya çalışır. Çevrecilerin en çok eleştirdikleri kömür ve nükleer enerji santrallerinin ekseriyeti batı ülkelerinde kullanılıyor” diye konuştu.

“ÜÇÜNCÜ BİR NÜKLEER SANTRAL İÇİN ÖN HAZIRLIKLARA BAŞLADIK”

Akkuyu Nükleer Santralini 2023 yılında devreye almayı planladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, bir de müjde vererek, “Sinop’taki nükleer santralle ilgili çalışmalar sürüyor. Şimdi üçüncü bir nükleer santral için ön hazırlıklara başladık. Her üç projeyi de tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, 10 yıl içinde Türkiye elektrik piyasasının Avrupa’da ilk üçe yerleşeceğini de ekledi.

“İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın halen varlığını sürdürmesinin de diğer terör örgütlerinin saldırılarının da, bazı güçlerin Türkiye’nin kalıcı istikrara kavuşmasını istememesi yüzünden olduğunu söyledi. Erdoğan, “İsteseniz de istemeseniz de biz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Türk milleti olarak bundan sonra da her türlü tuzağı boşa çıkararak yolumuza devam edeceğiz” dedi. Batı dünyasının teröristleri bünyesinde barındırdığını vurgulayan Erdoğan, terörün bumerang gibi olduğunu, bir gün onları da vurabileceğini söyledi.