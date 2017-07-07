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Erdoğan'ın konvoyu Hamburg'da 10 dakika bekletildi

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayan G20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaldığı otelden çıkıp zirvenin yapılacağı alana giderken, inşaat vincinin üzerinde duran şüpheli bir şahıs, Alman polisini harekete geçirdi. Erdoğan'ın konvoyu, güvenlik gerekçesiyle 10 dakika bekletildi.

Erdoğanın konvoyu Hamburgda 10 dakika bekletildi

07 Temmuz 2017 11:55
Erdoğan'ın konvoyu Hamburg'da 10 dakika bekletildi - Tıkla İzle

Almanya'da kaldığı otelden ayrıldığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu durduruldu. Alman güvenlik güçleri vincin tepesinde duran adamı yakalayıp aşağıya indirdi. Güvenlik güçleri, vincin üzerinde şüpheli bir şahıs gördükleri gerekçesiyle Erdoğan'ın konvoyunu durdurduklarını açıkladı.

Alman polis ekiplerine keskin nişancılar ve helikopterler de eşlik etti. Polisler, şüpheliyi aşağıya indirdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu zirvenin yapılacağı alana gitti.

Öte yandan, şüphelinin üzerinde herhangi bir silahın olmadığı belirtildi. Kelepçelenerek karakola götürülen şahsın telefonuyla fotoğraf çekmek isteyen meraklı biri olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Erdal Altuntaş


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