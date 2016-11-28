Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz gecesi Marmaris’te konakladığı otelde gerçekleşen suikast girişimiyle ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz gecesi Marmaris’te konakladığı otelde gerçekleşen suikast girişimiyle ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sultangazi Belediyesi Ek Hizmet binasının açılış töreninde suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen Ferhat Yıldız’ın yargılanmasına…