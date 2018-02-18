Erdoğan'ın sigara muhabbeti kahkahaya boğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bacağından yaralanarak gazi olan Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti. Erdoğan ziyareti sırasında gazi Gündüz'den sigara paketini alarak sigarayı bırakma sözü aldı. Erdoağ'ın sigara paketini aldığı o anlar gülüşemelere sebep oldu. Gazi Gündüz, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Erdoğan'a anlatırken, Erdoğan ziyaretin ardından aile üyeleriyle fotoğraf çektirdi.