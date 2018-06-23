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Erenoğlu: 'Ekonomi ve maliye politikaları açısından daha verimli olacaktır'

Yeni hükümet sistemiyle bakanlık sayısının 16’ya düşürülmesine ilişkin Demokrat Denetim Elemanları Platformu (DEDEP) Başkanı Erhan Erenoğlu, "Yeni sistemde Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nın tek bakanlık olarak birlikte yönetilmesi, ekonomi ve maliye politikaları açısından daha verimli olacaktır" dedi.

Erenoğlu: Ekonomi ve maliye politikaları açısından daha verimli olacaktır

23 Haziran 2018 16:24

Demokrat Denetim Elemanları Platformu (DEDEP) Başkanı Erhan Erenoğlu, Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) yeni sistemde doğrudan Başkana bağlı olması gerektiğini söyledi. Erenoğlu, "24 Haziran Seçimleri ile birlikte ülkemiz 16 Nisan referandumu ile ortaya çıkan yeni yönetim sisteminin fiili olarak icraya konulacağı bir döneme girecektir. Yeni sistemi güçlü kılacak temel etkenlerden biri de VDK’nın Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sisteminde yer almasıdır. VDK’nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde olması, bu sistemi çok daha güçlü kılacaktır" diye konuştu. 

"Sorunun kaynağı hiyerarşik üst-ast ilişkisi" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında sıklıkla bürokratik oligarşiyle mücadeleye dikkat çektiğini ifade eden Erenoğlu, "Öteden beri siyasal sorumlular ve kamuoyunun sürekli olarak şikayet ettiği bürokratik oligarşi sorunumuz var. Platformumuza göre bu sorunun temel kaynağı denetlenen ile denetleyenin idari hiyerarşik üst-ast ilişkisi içinde yer almasıdır. Denetçinin, denetlediği idari yapının bir parçası olması ve bu idari yapıda üst idari amirlerin varlığı, tarafsız ve bağımsız denetim sorununa neden olmaktadır" şeklinde konuştu.  

 

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