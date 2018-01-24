Ergene Nehri taştı, ağıllar sular altında kaldı

Trakya Bölgesinde etkili sağanak yağışlar nedeniyle Uzunköprü'de bulunan Kırkkavak Deresi'nin debisi yükselirken, Ergene Nehri de taştı. Nehir kenarında bulunan bazı ağıllar ve evleri su bastı. Bölge halkı aşırı yağışlardan olumsuz etkilenirken, yağışların artmasından endişe ettiklerini söyledi. Bazı vatandaşlar da 2013–2014 yıllarında yaşanan sel felaketini yeniden yaşamak istemediklerini vurguladı. Dere kenarında bekleyen bir vatandaş 2 gündür uyumadığını ve Ergene Nehri'nin debisinin daha da artmasından endişe ettiklerini söyledi.

"Ergene Nehri alarm veriyor"

Debisi yükselen Ergene Nehri, Edirne ve Kırklareli'nde bazı noktalarda da yatağından çıktı. DSİ'den edinilen son verilere göre nehir debilerinde düşüşler devam ediyor. Yenicegörece istasyonunda nehir debisi 685 metreküp/saniye olarak ölçüldü. İnanlı istasyonunda 41 metreküp/saniye, Lüleburgaz'da ise 204 metreküp/saniye ölçüldüğü bildirildi.

Sercan Ülgen