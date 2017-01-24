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Ergin Ataman: Bugün hücumda mükemmel oynadık

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Hızlı çıkmayı başardık ve bugün hücumda mükemmel oynadık” dedi.

Ergin Ataman: Bugün hücumda mükemmel oynadık

24 Ocak 2017 22:33

THY Euroleague’in 19. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında Maccabi FOX’u 102- 63 skorla mağlup etti. Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman karşılaşmanın planladıkları gibi gittiğini ifade ederek, “Bazen bazı maçlarda her şey çok iyi gider. Bu akşam da onlardan biri. Planladığımız gibi başladık. Rakibin kısalarına baskı yaparak onları oyun düzeninin dışına atmayı başardık. Sürekli ikili sıkıştırmalarla da onların kolay şut imkanı vermedik. Hızlı çıkmayı başardık ve bugün hücumda mükemmel oynadık” dedi.
Ataman, Euroleague’de takım olarak kendilerine güvendiklerini söyleyerek, “29 asist yapmışız. Bunda tabii ki Sinan kadar kısaların da maça iyi başlaması etkili oldu. Uzunlarımızın da ilk devre müthiş bir performansı var. İkinci yarı da aynı performansı gösterdiler. Böyle olunca da hiç kimsenin beklemediği çok farklı bir galibiyet oldu” şeklinde konuştu.

“Kendimize güveniyoruz”

Ataman, Play-off şansları olmasa da her maça kazanmak için çıkacaklarını söyleyerek, “Kendimize güveniyoruz. Euroleague’de sıralamaya baktığımız zaman tabii ki Play-off şansımız çok fazla gözükmese de her maça kazanmak için çıkacağız. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece de sonuçta Galatasaray’ı temsil ediyoruz. Her maçta en iyisini vermeye çalışacağız. Bugün ve yarınki sonuçlardan sonra perşembe günkü Fenerbahçe maçına sonuncu sırada gitmeyiz. Bu da bize güven katar” diye konuştu. 

Etiketler: Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Odeabank


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