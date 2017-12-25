Diğer
Kategoriler

Ergin Ataman: 'Gerekli önlemleri alacağız'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Banvit karşısında oyuncularının isteksiz bir görüntü çizdiğine değinerek, “Takımın son derece dirençsiz ve isteksiz görüntüsü vardı. Gerekli önlemleri alacağız. Anadolu Efes’te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz” dedi.

Ergin Ataman: Gerekli önlemleri alacağız

25 Aralık 2017 21:03
Ergin Ataman: 'Gerekli önlemleri alacağız' - Tıkla İzle

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Banvit’e 99-77 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Ağır bir mağlubiyet oldu. Takımın son derece dirençsiz ve isteksiz görüntüsü vardı. Gerekli önlemleri alacağız. Anadolu Efes’te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz. Bizim açımızdan son iki hafta ağır oldu. Euroleagu’deki performanstan sonra daha farklı bir Efes bekliyorduk. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ben de daha yeniyim ve oyuncuları tanımaya çalışıyorum. Ama benim için bu isteksizlik büyük sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.
Lacivert-beyazlı oyuncu Stimac ise yenilgiden dolayı üzgün olduklarını ve zamanla kendilerini daha da geliştireceklerini söyledi. 

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç