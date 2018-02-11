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Ergin Ataman: 'Her geçen hafta yukarıya çıkacağız'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetlerin çok önemli olduğunu söyleyerek, “İki ay önce takımın başına geldiğim zaman İBB’den 26 sayı fark yemiş bir takım vardı ve 9. sıradaydı. Şu an ise 4. sıradayız. Her geçen hafta yukarıya çıkacağız” dedi.

Ergin Ataman: Her geçen hafta yukarıya çıkacağız

11 Şubat 2018 22:07
Ergin Ataman: 'Her geçen hafta yukarıya çıkacağız' - Tıkla İzle

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında evinde karşılaştığı Eskişehir Basket’i 89-72’lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Motum, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın başından sonuna kadar iyi basketbol oynadıklarını belirten Ergin Ataman, “Savunmayı sert yaptığımız dönemde ciddi hakimiyet elde ettik. 3. Periyotta 19 sayı fark yakaladık. Eskişehir, tehlikeli bir takım. Ciddi bir galibiyetler alan bir takım. Maçı bırakmadılar. Bu galibiyetler bizim için çok önemli. İki ay önce takımın başına geldiğim zaman İBB’den 26 sayı fark yemiş bir takım vardı ve 9. sıradaydı. Şu an ise 4. sıradayız. Her geçen hafta yukarıya çıkacağız. Hedefimiz kesinlikle bu tip maçları net bir şekilde kazanmak” diye konuştu.

Motum ise kupa maçları öncesinde galip gelmenin önemine değindi.

Oğuzhan Ort
 

 

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