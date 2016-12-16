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Ergin Ataman: Mutlaka kazanmamız gereken maçı aldık

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Mutlaka kazanmamız gereken maçı aldık. Alt sıralardayız ama ilk 8-9 takıma çok yakınız. Yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Ergin Ataman: Mutlaka kazanmamız gereken maçı aldık

16 Aralık 2016 23:17

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 12. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'yu 83-80 mağlup etti.

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Maçın 25. dakikasına kadar mükemmel basketbol oynadık. Çok iyi savunma yaptık, özellikle hücumda topu hep iyi paylaştık. Bulduğumuz pozisyonları da iyi değerlendirip ciddi fark yakaladık. Fark açılınca oyun sistemimize devam ettik ama şutları sokamadık. Top kayıplarımız başladı. Böyle olunca rakip takım dışarıdan zor atışları sokmaya başladı ve maç riske girdi. Dar bir rotasyonumuz var. Üçüncü periyottan itibaren yorgunluk başladı. Mutlaka kazanmamız gereken maçı aldık. Alt sıralardayız ama ilk 8-9 takıma çok yakınız. Yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman


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