Ergin Ataman ve Obradovic arasında soğuk rüzgarlar

PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda karşılaşacak olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş’ta Başantrenörler, ligde yaşanan gerginlik üzerine konuştu. Türkiye Kupası basın toplantısında yan yana gelmeyen ve birbirleriyle el sıkışmayan Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic, “Aranızdaki gerginlik son bulacak mı?” sorusunu yanıtladı. Soru ilk olarak Ergin Ataman’a yöneltilirken, Ataman, Obradovic’i kast ederek, “Ülkemizde misafir bulunan koç arkadaşımıza söz veriyorum” dedi. Obradovic, öncelikli olarak Türkiye Kupası’yla ilgili görüşlerini belirterek, “Çok teşekkür ederim. Bu erken final niteliğinde dediniz ama diğer 6 kulübe de saygı göstermek gerektiğini düşünüyorum. Kurallar son derece belli. 1. sırada tamamlayan takımla, 8. sıradaki takım oynuyor. Diğer format da belli. Biz sözümüzü sahada söylemek istiyoruz. Takımım yarınki maça hazır diye düşünüyorum” dedi.

“Saygı göstermeyene saygı göstermem”

Kendisinin Ergin Ataman’la yaşanan gerginliğin bir parçası olmadığını sözlerine ekleyen Zeljko Obradovic, “Ben bu söylediğiniz yaşanan durumun bir parçası değilim. 26 yıldır koçluk yapıyorum. Sadece Türkiye’de de yapmadım. Avrupa’nın birçok ülkesinde koçluk yaptım. İnsanlara her zaman saygı gösterdim, nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de biliyorum. Buna da devam edeceğim. Eğer herhangi bir şekilde bana saygı gösterilmezse, ben de saygı göstermem. Benim için kapanmış bir meseledir” diyerek sözlerini tamamladı.

Ergin Ataman: “Yorum yok”

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kendilerine verdiği puan silme cezası nedeniyle ligde 8. sırada olduklarını söyleyen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Türkiye Kupası’nda eşleşmeler bu yıl farklı oldu. Geçen yıllarda kura çekimi oluyordu. Anadolu Efes kupaya 8. sırada girdi. Geçtiğimiz yılda TBF’nin verdiği -1 puanlık ceza bu sıraya itti. Normal şartlarda 5 ya da 6. sırada olmamız gerekiyordu. Ben bu takımı aldığım zaman ligde 9. sıradaydı. Şu anda 4. sırada. Her hafta yukarıya tırmanıyor. Anadolu Efes her zaman şampiyonluk mücadelesi veren bir kulüptür. Bu sene de her platformda bu mücadeleyi sürdürecek. Rakiplerimizin de hepsi çok formda. Lig çok kaliteli. Bu kupada ilk kez oynayacak olan takımları kutluyorum” dedi.

Obradovic’le yaşadığı gerginlikle ilgili de konuşan Ataman, “Ben bununla ilgili görüşümü maçtan sonraki basın toplantısında vermiştim. Fenerbahçe Antrenörü, ‘No comment’ (Yorum yok) demişti, ben de bugün aynısını söylüyorum ve konuyu kapatıyorum” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın