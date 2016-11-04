Bu sezon THY Euroleague’de 5’te 0 ile başlayarak hayal kırıklığı oluşturan Galatasaray Odeabank’ta bu sezon takıma katılan Amerikalı oyun kurucu Russ Smith krizi yaşanıyor. Sezon başlamadan önce Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman tarafından “Euroleague’in en iyi oyun kurucusu olmaya aday” olarak gösterilen Smith, şimdiye kadar oynanan maçlarda istenilenin çok uzağında kaldı.

Ataman: “Russ Smith berbat oynuyor”

Sarı-kırmızılıların, THY Euroleague’in 5. haftasında İspanya deplasmanında Real Madrid’e 90-81 mağlup olan karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Russ Smith ile ilgili açıklama yapan Ataman, “Maalesef oyun kurucusuz oynuyoruz. Çünkü ana oyun kurucumuz beş haftanın ardından berbat oynuyor. Bize bu beş haftada hiçbir şey katmadı. Onu oyuna maçın sonunda yine aldım, belki bir şeyler yapar diye ama olmadı. Tabii ki Russ Smith hakkında konuşuyorum” dedi.

Ataman, Smith’i Euroleague’in en iyi oyuncu kurucu olarak görüyordu

Deneyimli çalıştırıcı yeni sezon başlamadan önce Russ Smith hakkında ise şu açıklamayı yapmıştı:

“Çok yakın zamanda Euroleague maçlarının başlamasıyla beraber tüm Avrupa Russ Smith’i tanıyacak. İnşallah sakatlık veya başka bir dert olmazsa bence Euroleague’in en iyi oyun kurucusu olmaya aday. Bu beş günlük antrenman boyunca da bunu bizzat gözlemledim. Galatasaray taraftarı çok şanslı, sadece Russ Smith değil Austin Daye tam bir NBA oyuncusu. Alex Tyus, Russ Smith’le birleştiği zaman müthiş spektaküler hızlı oynayan bir takım haline geleceğiz ama tabii burada Russ Smith’in vereceği katkı çok önemli.”

İstatistiklerde zayıf

Galatasaray Odeabank’ın bu sezon THY Euroleague’de oynadığı 5 karşılaşmada da forma giyen Smith, toplam 45 dakika parkede kalarak 6 sayı, 1.2 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Amerikalı basketbolcu, Spor Toto Baskerbol Ligi’nde ise Başantrenör Ergin Ataman tarafından ortalama 13 dakika süre aldı. Russ Smith, bu maçlarda 5.0 sayı, 2.0 asist ve 1.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Gelişim Ligi’nde 27 sayı ortalamayla oynadı

25 yaşındaki oyuncu 2014 yılında NBA Draftı’nda Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 47. sıradan seçilerek, NBA’ye adım attı. Smith, NBA’De New Orleans Pelicans ve Memphis Grizzlies formaları da giydi. Smith, geçtiğimiz sezon Gelişim Ligi’nde oynadığı 22 karşılaşmada 27.8 sayı, 4.9 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Oğuzhan Ort