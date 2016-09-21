TOKİ Başkanı Ergün Turan, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, 2016 yılındaki hedeflerinin 2015 yılında aldıkları kararlar doğrultusunda belirlediklerini söyleyerek, “2016 yılında 60 bin konut inşa etmeyi hedefledik. Temmuz ayında olan hain darbe girişimi hedefimizi etkilemedi. 60 bin konut değil, yıl sonunda inşallah 64 bin nitelikli sosyal konuta çıkmış olacağız” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra TOKİ olarak hedeflerini artırdıklarını belirten Turan şunları kaydetti:

“Hedeflerimizi aşağı yönlü revize etmedik. Yukarı yönlü revize ettik. Çünkü bu darbe girişiminin amaçlarından bir tanesi Türkiye’ye diz çöktürmekti. Bunun bir ayağı da ekonomik anlamdaki ayağıdır. Dolayısıyla Toplu Konut İdaresi’nden sosyal konut anlamında beklentisi olan vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vereceğiz. Şu anda 52 rakamına ulaştık. Yıl sonunda inşallah 64 bin rakamına ulaşacağız. Ve bu Toplu Konut İdaresi’nin son 13 yılda en zirve yılı olacaktır. Dolayısıyla TOKİ’nin de tarihi rekorunu kıracağız.”

"2003 yılında başlayan süreçte son 13 yılda 738 bin rakamındayız"

Toplu Konut İdaresi’nin 1984 yılında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde kurulduğunu kaydeden Turan, “Ancak 1984-2002 yılları arasında geçen sadece 43 bin konut üretiliyor. 2003 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde başlayan süreçte planlı kentleşme ve konut üretimi seferberliği ilan ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başbakanlığa bağlanıyor. 2003 yılında başlayan süreçte son 13 yılda 738 bin rakamındayız. 18 yılda 43 bin konut üreten bir idareden 13 yılda 738 bin konut üreten bir idareye geçtik” açıklamasında bulundu.

"2016-2019 hedefimiz 260 bin konut inşa etmektir"

İdare olarak orta ve uzun vadede hedeflerini ifade eden Turan, “Toplu Konut İdaresi olarak bundan sonraki hedefimiz 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut hedefine erişmektir. İnşallah bu rakamı da aşacağız. 2016-2019 hedefimiz 260 bin konut inşa etmektir. Ürettiğimiz konutların yaklaşık yüzde 95’i hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızda başlayarak alt ve orta gelir grubuna hitap eden sosyal konuttur” dedi.

TOKİ’nin indirim kampanyası

Toplu Konut İdaresi'nin her yıl indirim kampanyası düzenlediğini vurgulayan Turan, “Vatandaşlarımız bunu bildiği için tasarruflarına buna göre yapıyorlar. Kampanya dönemlerimizde gelip borçlarını kapatıyorlar” diye konuştu.

Geçen yıl yapılan indirim kampanyasından 33 bin vatandaşın faydalandığını bildiren Turan, “Bu vatandaşlarımız 1,4 milyar para yatırıp borcunu kapattı. Bu 1,4 milyarın 710 milyonu vatandaşlarımız banka kredisi kullanmadan yastık altı tasarruflarından kapattı. Bu yılki indirim kampanyamız devam ediyor. Dün itibarı ile vatandaşlarımız 430 milyon TL borç kapattı. Ay sonunda kampanyamız bitecek. Beklentimiz 800 milyon ile 1 milyar TL arasında borcun kapatılmasıdır“ ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır’da, Silopi’de, Cizre’de ve buna benzer bölgelerde nerede rezerv konut ihtiyacı varsa yapıyoruz"

Terörden zarar gören bölgelerde çalışmayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığını söyleyen Turan, şöyle devam etti:

“Fakat bu konuta önemli paydaşlardan bir tanesi Toplu Konut İdaresi’dir. Bu alanlardaki tespitleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapıyor. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu’da bizim görevimiz ihtiyaç duyulan rezerv konut alanlarının inşaatını yapmaktır. Biz bu inşaatlara şu anda başladık. Diyarbakır’da, Silopi’de, Cizre’de ve buna benzer bölgelerde nerede rezerv konut ihtiyacı varsa yapıyoruz. Bölgede etaplar halinde inşaatlarımız devam ediyor. Yılbaşında teslim edeceğimiz konutlarımız var.”

51 vilayette kentsel dönüşüm

Türkiye’de sağlıksız, yaşamı tehdit edecek yaklaşık 5 buçuk milyon yapı stokunun olduğunu aktaran Turan, “Bunları değiştirmemiz gerekir. İdare olarak şu anda 51 vilayette 126 noktada aktif Kentsel Dönüşüm yapıyoruz. Ve yerinde Kentsel Dönüşüm yapıyoruz. Bu Kentsel Dönüşümleri yüzde 80 oranında vatandaş rızasına dayanarak yapıyoruz. Bütün bu Kentsel Dönüşümlerin hiç birisinden kamu kaynağı oluşturma anlamında değil tamamen sübvansiyona dayalı Kentsel Dönüşüm yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da dönüşüm

2014 yılında idare olarak kentsel dönüşümde Türkiye’nin deprem haritasına öncelik verdiklerine vurgulayan Turan, “Bu başlığın içerisinde en önemli illerden bir tanesi İstanbul’dur. İstanbul’da Kentsel dönüşümde aktif rol alacağız dedik. Şu anda 13 ilçede Kentsel Dönüşüm projesi yürütüyoruz. 2023 kalmadan bu ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.

