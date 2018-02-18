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Erik ağacı Şubat ayının ortasında çiçek açtı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağacı çiçek açtı.

Erik ağacı Şubat ayının ortasında çiçek açtı

18 Şubat 2018 12:18

Alaplı ilçesindeki bahçesinde bulunan erik ağacı Şubat ayında çiçek açan Halil Yavuz, şaşkınlığını dile getirdi. Yavuz, "Büyük Tekke köyünde şu anda erik ağaçları mevsim olmamasına rağmen açmışlardır. Açmasının ana nedeni genelde bizim bu bölgede zaman zaman hava iklim şartları bu şekilde birkaç senede bir yapmaktadır. Bu sene de genel hava lodos gittiğinden ve hava soğumadığından erken bir şekilde çiçek açmışlardır. Açılan bu çiçekler maalesef önümüzdeki günlerde tomurcuklar olsa bile hava soğuyacağından, önümüzde Mart ayı vardır. Bu Mart ayında soğuk ve Nisan ayındaki soğuklar bu çiçeklerin meyveye dönüştürmesini engellemektedir. Bundan evvel senelerdeki tecrübeme dayalı olarak Mart'ın 15-20 tarihlerinde açan çiçeklerin meyveye dönüştüğünü gördük. O tarihten önce açan çiçeklerde hiçbir zaman erik olmadı. Benim tecrübelerim 40 yıllık ziraat işiyle uğraşan kişi olarak böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Şu an yavaş yavaş da fındık bahçeleri uyanmaya başlamıştır. Bu uyanma ileriye dönük sağlıklı bir uyanma değildir" diye konuştu.
Bu mevsimde erik ağacının çiçek açtığını hiç görmediğini ifade eden Yavuz, "İlk önce evdekilere söyledim, bana inanmadılar ama gelip burada çiçekleri görüp bana inandılar, çok şaşırdılar" dedi. 

 

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