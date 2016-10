Ünlü fotoğraf sanatçısı Erkan Çamlılar, İzmir’in tarihi eserlerini ölümsüzleştirmeye devam ediyor. Usta sanatçı, her gün onlarca turistin ziyaret ettiği Tarihi Asansör’ü 26 saat içerisinde 2 saat aralıklarla görüntüledi. Daha önce İzmir için böyle bir fotoğraf çalışması yapılmadığını ifade eden Çamlılar son çektiği Tarihi Asansör fotoğrafı hakkında, ’’Daha önce güzel İzmirim için böyle bir çekim yapılmadı. Ben de İzmir’in her saat güzel olduğunu tüm halkımıza gösterebilmek için bu tarz çalışmalar yapıyorum. Yaklaşık 26 saatlik bir çalışma yaptım fakat fotoğrafı birleştirirken normal şartlarda sabahtan başlayıp tekrar sabah aydınlanırken bitmesi gerekiyordu. Bu şekilde tasarlayınca göze fazla hoş gelmediğinin kanaatine vardım. Ve sabahtan gece yarısina kadar her saati alabilecek şekilde bir birleştirme yaptım. İşin en güzel tarafı ise çekimler sırasında tam gün ortasında sağanak bir yağmur yağması da çok güzel bir görüntü kattı. Benimde şansımda tam çekim yapacağım gün böyle bir atmosferi yakalamak oldu. Daha önce yaptığım Saat Kulesi çalışmamdan sonrada fotoğrafı satın almak için bir hayli talep geldi. Fakat bu tip fotoğrafları toplum sanatına bir şeyler kazandırmak adına yaptığım için hiçbir şekilde para ile satmıyorum. Beğenen, paylaşan herkese tesekkür ediyorum. " dedi. Yurt dışında birçok başarılı fotoğrafın altına imzasını atan Erkan Çamlılar, İzmir’e gelemeyen ve tarihi mekanların her halini göremeyen takipçileri için usta objektifinden görüntülemeye devam edeceğini belirtti.