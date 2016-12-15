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Erkan Zengin: 'Zirveye çıkma şansımız çok yüksek'

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor-Denizlispor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Eskişehirspor'un 10 numarası Erkan Zengin, "Zirveye çıkma şansımız çok yüksek" dedi.

Erkan Zengin: Zirveye çıkma şansımız çok yüksek

15 Aralık 2016 14:50

Denizlispor maçı ile birlikte kritik bir haftanın yaşanacağına değinen tecrübeli oyuncu, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. Eskişehirspor için bu hafta zirve şansının çok yüksek olduğuna değinen Kaptan, "Şampiyonluk kolay olmayacak. Bunu biliyorduk. İyi bir kadroya sahibiz. Yolun sonunda ise Süper Lige çıkacağımıza hepimiz inandık. Hocamızla birlikte rakiplerimizi tek tek en ince ayrıntısına kadar analiz ediyoruz. Hiç kimseyi küçümsemiyoruz veya gözümüzde büyütmüyoruz. Bu hafta kritik bir hafta olacak. Zirveye çıkma şansımız çok yüksek. Muhteşem taraftarımızı her zamanki gibi tribünlere bekliyoruz. Çünkü bütün zorlukları onların desteği ile aşacağız. Şampiyonluğa giden yolda büyük pay sahibi olacaklar. Denizlispor’u yenmekten başka bir düşüncemiz yok. Devre arasına en iyi şekilde girerek ikinci yarı için avantaj yakalamanın peşindeyiz" dedi.

Öte yandan 15. hafta karşılaşması öncesi 3. sırada bulunan Eskişehirspor 25 puana sahip. 1. Boluspor ve 2. Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 26 puanı bulunuyor. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: erkan zengin, eskişehirspor, TFF 1. Lig


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