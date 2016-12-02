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Erkek arkadaşı tutuklandı

Antalya’da, uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybettiği iddia edilen 25 yaşındaki Tansu Seçil Aşık’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan İ.B. tutuklandı.

Erkek arkadaşı tutuklandı

02 Aralık 2016 12:35

İddiaya göre, geçtiğimiz çarşamba günü evinden "Dolaşmaya çıkıyorum" diyerek ayrılan 25 yaşındaki Tansu Seçil Aşık, erkek arkadaşı İ.B. ile buluştu. Yüksekalan Mahallesi 538 Sokak üzerindeki boş bir binaya gelen ikili burada uyuşturucu kullanıp yemek yedi. Tansu Seçil Aşık, kısa süre sonra fenalaşınca İ.B., 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Özel bir hastaneye götürülen genç kız, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Aşık’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi. Gözaltına alınan İ.B. ise, taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HAYATINI MÜCADELEYE ADAMIŞTI"

Antalya’da yaşayan 25 yaşındaki Tansu Seçil Aşık, 16 yaşında uyuşturucuya alıştı. Bir çok kez ölümden dönen genç kız, 3 yıl önce polisin "Bir Bağımlı Bir Hayat" projesiyle uyuşturucudan kurtularak, hayatını uyuşturucuyla mücadeleye adadı. Bu zorlu süreçte yaşadıklarını tiyatroyla anlatan genç kız, gençleri uyuşturucudan uzak durması konusunda uyarıyordu. İddiaya göre, bir süre önce tekrar başladığı uyuşturucu Aşık’ın sonu oldu.


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