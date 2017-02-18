Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder
Anadolu Efes: Tyler Honeycutt, Oğulcan Baykan, Doğuş Balbay, Derrick Brown, Cedi Osman, Samet Geyik, Berk Demir, Jayson Grager, Thomas Heurtel, Can Maxim, Braynt Dunston, Deshaun Thomas
Başantrenör: Velimir Perasovic
Pınarbaşı Karşıyaka: Brenton Lajames, Muhammed Baygül, Akif Egemen, Michael Green, Covan Brown, Mateusz Ponitka, Joshua Colton, Erdi Gülaslan, Alp Karahan, Soner Şentürk, Dajuan Summers, Görkem Doğan
Başantrenör: Nenad Markovic
#n-625714#
1. periyot: 21-17 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 39-38 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 61-56 (Anadolu Efes lehine)
Cem Geçim