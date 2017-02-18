Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Erkekler integral Forex Türkiye Kupası: Anadolu Efes: 79 - Pınar Karşıyaka: 74

Erkekler integral Forex Türkiye Kupası: Anadolu Efes: 79 - Pınar Karşıyaka: 74

Erkekler integral Forex Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, finale çıkan ikinci takım oldu. Anadolu Efes final maçında Banvit ile yarın 19.30’da Ankara Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Erkekler integral Forex Türkiye Kupası: Anadolu Efes: 79 - Pınar Karşıyaka: 74

18 Şubat 2017 22:24

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder

Anadolu Efes: Tyler Honeycutt, Oğulcan Baykan, Doğuş Balbay, Derrick Brown, Cedi Osman, Samet Geyik, Berk Demir, Jayson Grager, Thomas Heurtel, Can Maxim, Braynt Dunston, Deshaun Thomas

Başantrenör: Velimir Perasovic

Pınarbaşı Karşıyaka: Brenton Lajames, Muhammed Baygül, Akif Egemen, Michael Green, Covan Brown, Mateusz Ponitka, Joshua Colton, Erdi Gülaslan, Alp Karahan, Soner Şentürk, Dajuan Summers, Görkem Doğan

Başantrenör: Nenad Markovic

#n-625714#

1. periyot: 21-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 39-38 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 61-56 (Anadolu Efes lehine) 

Cem Geçim 

Etiketler: Anadolu Efes, Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası, Pınar Karşıyaka


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!