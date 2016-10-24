Trakya Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Törenine katılan Şentop, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti’nin idealinin tam Başkanlık Sistemi olduğunu belirten Şentop, "Cumhurbaşkanımız 9 Mart 2003’de Siirt’te milletvekili seçiliyor. 14 Mart 2003’de Başbakan oluyor. Yaklaşık 1 ay sonra televizyon programında kendisine sorulduğunda ‘Hükümet olarak parlamenter sistem yerine yarı başkanlık veya başkanlık doğru bir sitemdir’ diyor. Bu yeni değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğdan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra değil, o zaman parlemento seçiyordu Cumhurbaşkanını daha. O tarihte de bizim için ideal olan Başkanlık sistemi diyoruz. AK Parti için önemli olan bu. Bunun tabii ki meclisten geçmesi önemli. Referanduma sunulmasıdır. Detaylar çalışılacak" dedi.

Amerika’daki sistemden farklı bir sistemin olacağını vurgulayan Şentop, "Türkiye’nin siyasi tarihine mahsus Amerika’dan farklı değişiklikler olacak. Amerikadaki sistem ana hatlarıyla Başkanlık sistemi teorik olarak da esasıdır. En önemlisi üniter yapı mutlaka Türkiye’de korunmalıdır. Bu bir zarurettir Türkiye açısından. Amerika’da biliyorsunuz federasyon var. Belki bunun Başkanlık Sistemiyle bir alakası yok ama Amerika’ya bakıp federasyon olur mu? diyenler var. Mümkün değil. Almanya’da federasyon var ama parlamenter sistem var. Niye federasyon olmamış. Belki bu ikisi bir birine bağlantılı şeyler değil. Bizim önerdiğimiz şey Üniter Başkanlık Sistemi. Üniter yapısını koruyan bir sistem. İkincisi çift meclis sistemi vardı Amerika’da. Bizim önerimiz tek meclis. Onun dışında seçim sisteminde farklılık var Amerika’da. İki tur seçim sistemi oluyor" şeklinde konuştu.

Erken seçimin gündemde olmadığını belirten Şentop, Başkanlık Sistemin’in tarihiyle ilgili, "Mümkün olduğu kadar hızlı olmasını tercih ederiz" dedi.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı

