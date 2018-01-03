Erman Kunter'den istifa çağrılarına yanıt

Galatasaray Odeabank, E Grubu ilk evinde karşı karşıya geldiği Darüşşafaka’ya 84-65’lik skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, “Sürekli aynı senaryoyu yaşıyoruz. Maçı kazanmak adına savaşmıyoruz. Takım ruhundan uzaklaşıyoruz. Çok kötü başlamadık ama bunu devam edemedik. Çok ucu ucuna kaybettiğimiz için takım sarsılıyor. Avrupa kupası maçlarının devamını göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Takımı destekliyorsanız, sonuna kadar desteklersiniz”

Tribünden gelen istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine Kunter, “4 sayı mağlup iken başlıyor. Ondan sonrada artarak gidiyor. Bu takımı kötü etkiliyor. Bu oyunda takımı destekliyorsanız, sonuna kadar desteklersiniz. Biz de çok farklı oluyor. Bazen öndeyiz; bana, hakeme niye itiraz etmiyorsunuz diyorlar. Bunun sonu yok. Bizi bırakın oyuncular, en azından verdikleri emeklerin karşılığını almak istiyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Bazı sorunlarımız var. Onları da çözmeye çalışıyoruz. Biz ilk defa böyle farklı skorla maç kaybettik. Kötü bir takım değiliz. Bazen bu tip mağlubiyetlerin faydası olur. Çok büyük destek görmüyoruz. Bir şey varsa Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Üzüldüğüm taraf oyuncuların emekleri var. Emeğe saygı göstermek çok önemli” diye cevap verdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol