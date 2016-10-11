Toroğlu, “Almanya’nın arka bahçesiyiz. 350 bin nüfuslu ülkenin futbolunun altında ezildik. Bizde maçtan önemli Fatih’le Arda vardı. Hangisi hangisini yiyecek? Ben maçtaki aciz duruma düşen milli futbolcularımızın rezil haline utandım. Başka hesaplar yapılıyor; Fatih giderse Aykut gelir mi? Şenol olur kavgaları yapılıyor” dedi.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 3. Başkanlar Kurulu Toplantısı Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı Antalya’nın Belek bölgesinde bir otelde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Eski Hakem ve Futbol Yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, spora yapılan yatırımların ve amatör spora destek verilememesinden yakındı. Belediyelerin yıllarca yeşil alanlara bina dikmekten başka bir şey yapmadığını belirten Toroğlu, “Yıllarca belediyeler inşaat ruhsatı vermekten yeşil alanlara büyük binalar dikmekten başka bir iş yapmadılar. Hiçbiri çocukları, insanları düşünmedi. Yeşil alanları yok edenler belediyeler oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise bakıyorum da işleri tersten yapmaya başlamış tebrik ederim” dedi.

Toroğlu, Türkiye’deki amatör ligin durumunu ise, “Türkiye’de amatör lig toprağın altındadır. Her şeyi devletten bekliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne güzel işler yapmış. Bunu diğer belediyeler de örnek alırsa çok farklı yerlere gelir” diyerek özetledi.

“İzlanda’nın futbolu altında ezildik, futbolcularımızın acizliğine utandım”

A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda karşısında 2-0’lık mağlubiyetini değerlendiren Toroğlu, yenilgiyi sert bir dille eleştirdi. İzlanda’nın futbolu altında A Millilerin ezildiğini belirten Toroğlu ,şöyle konuştu:

“Bizim milli takım son oynadığı maçta kaç tane futbolcu Türkiye’de yetişmiş? Almanya’nın arka bahçesiyiz. Genç takıma teknik adam lazım Hasan’ın amcasını getireyim çalışsın ya da Hüseyin çalışsın. Abi Rıza Çalımbay gibiler altyapının başına gelirse oradan bir halt olur. Yoksa olmaz. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Hastalık belli. ‘İdare et abi, adamım gelsin girsin 3 kuruş para kazansın’ Ayıptır abi 350 bin nüfuslu ülkenin futbolunun altında ezildik. 350 bin nüfus yarısı bayan, yaşlıyı çıkar, çocuğu çıkar kaç kaldı? Bizde maçtan önemli Fatih’le Arda vardı. Hangisi hangisini yiyecek? İzlanda’da kullanılan ciplerin tekerlekleri benim boyumdan yüksek. Yoksa ulaşım yapılamıyor. 4 ay kapalı yerde antrenman yapıyorlar. Biz de profesyoneliz. Onlar da profesyonel. Ben maçtaki aciz duruma düşen milli futbolcularımızın rezil haline utandım. Bunlara çanak tutanlar da var. Başka hesaplar yapılıyor. Fatih giderse Aykut gelir mi? Şenol olur kavgaları yapılıyor. Perdenin arkasından bahsediyorum” dedi.

Türel: “Türkiye’de ilk kez bir spor koleji yapacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de spor koleji projesiyle ilgili olarak, “Türkiye’de ilk kez bir spor koleji yapacağız. Tamamen altyapıya yönelik. 6 yaşında çocukları alıp en güzel kolejlerin verdiği MEB müfredatı ile hem eğitim vereceğiz hem de spor yönüyle geliştireceğiz. Avrupa’da bizim düşüncemize muadil bir okul bulmak biraz zor. Amerika’da bu türden okulların olduğunu biliyorum, onları da gidip inceleyeceğim” dedi.

“Altyapıdan birini kazandırdığımda mutlu oluyorum”

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise altyapıya verdiği önemden söz etti. Kendisinin de altyapıdan geldiğini belirten Çalımbay, “Bizlere imkan olduğu sürece elimizden geleni yaparız. Biz A takımını çalıştırırken altyapıya da önem veririz. Biz de altyapıdan geldik. Bu bizim işimiz. Yetenekli birini keşfediyorsan bu daha büyük bir mutluluktur. Oradaki insanların heyecanını biliyoruz. Bir oyuncu kazandırdığım zaman çok mutlu oluyorum. Ben bunu bir sorumluluk olarak alıyorum. Futbol eskisi gibi değil. Eskiden babamız futbol oynadığımız için bizi eve almazlardı. İstemezlerdi ama şimdi öyle değil” diye konuştu.

Alparslan Çınar - Adem Akalan