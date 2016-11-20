41 milyon değerindeki 10 tesisin açılış ve temel atma töreni için Bolu’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 17 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende Fethullahçı Terör Örgütü ve faiz lobisine yüklendi. Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Milletvekilleri Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel daire başkanları ve partililer katıldı.

Bakan Veysel Eroğlu, artık Türkiye’de hainlere geçit verilmeyeceğini belirterek, “15 Temmuz akşamı Boluluların gösterdiği cesaretten dolayı gurur duydum. Tarihimizin en alçak, en hain ve en kanlı saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ben buna darbe girişimi demiyorum. Türkiye’yi bölme ve parçalama teşebbüsüydü ama sizlerin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesaretiyle bu darbe girişimi püskürtüldü. Dolayısıyla bu milletin kahramanlığıyla gurur duyuyorum. 15 Temmuz’da bütün dünya tarihine geçecek bir kahramanlık destanı yazdık. Tankların ve uçakların önüne kendini siper eden bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Hainlere geçit yok” ifadelerinde bulundu.

“LOBİLERİN HORTUMLARI KESİLDİ”

Türkiye’deki lobilerin hortumlarının hükümetleri döneminde kesildiğini ve hortumlanan paraların artık millete hizmet olarak döndüğünü söyleyen Eroğlu, “Eski Türkiye’de verilen vergilerin yüzde 86’sı faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu. Size bir şey kalmıyordu. Bu faiz lobisinin hortumu Bolu testeresiyle kesildi. Bir de ihale lobisinin hortumları vardı. Bir gölet 22 yılda 45 milyona bitiyordu, sulaması hariç. Aynı göleti 30 metre yükseklikte 118 ayda sulaması dahil 4 buçuk milyon liraya bitiriyoruz. 45 milyon nerede 4 buçuk milyon nerede. İhale mafyasının hortumunu da Bolu baltasıyla kestik. Bir de ilaç lobisinin hortumu vardı. O da çok büyük bir hortumdu. Geçmişte bir antibiyotik 63 liraydı. Geçen gün aynı antibiyotiği 9 liraya aldım. Bu para sizin cebinizden çıkıyordu. Onlar da artık kesildi. Biz milletten aldığımızı millete hizmet olarak sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu ve törene katılanlar daha sonra toplu açılış için butona bastı.