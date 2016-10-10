Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Eroğlu: 'Yeşil Yol’da kesilen ağaç sayısı 100 bile değil'

Eroğlu: 'Yeşil Yol’da kesilen ağaç sayısı 100 bile değil'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yeşil Yol Projesi’nde kesilen ağaç sayısının 100’ü bile bulmadığını ve yol boyunca da ağaçlar dikileceğini belirtti.

Eroğlu: Yeşil Yolda kesilen ağaç sayısı 100 bile değil

10 Ekim 2016 20:35
Eroğlu: 'Yeşil Yol’da kesilen ağaç sayısı 100 bile değil' - Tıkla İzle

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin programının ardından karayolu ile Rize’ye geldi. Rize Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeşil Yol Projesi’ne ilişkin bir soru üzerine Bakan Eroğlu, projeyi bilmeden karşı çıkanlara söyleyecek sözü olmadığını söyledi. Proje kapsamında kesilen ağaç sayısının 100 civarında olduğunu ifade eden Eroğlu, “Yeşil yol yaylaları birbirine bağlıyor. Ağaç falan yok. Orman Genel Müdürümüz burada. Yeşil yol için kesilen ağaç kaç tane? Orman zonunun üstünde, 100 tane belki ağaç yok. Yüksek zonlarda hiç ağaç yok. Yeşil yol dememizin sebebi şu; yol duble devlet yolu falan değil. Yol 7-7,5 metre genişliğinde iki arabanın yan yana geçebileceği yol. Yan taraflarını da ağaçlandıracağız. Ağaçlarla yeşil bir yol üstünde geçecek, yaylaları birleştirecek. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Zaten mevcut yollar var. Mevcut yollar üzerinden gidiyoruz. Gidip bir görsünler. Ezbere değil, karşı çıkmak için görmeden, bilmeden, kasıtlı olarak karşı çıkılıyorsa ona söyleyeceğim bir şey yok. Samimi olan arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum; gelin bir bakın. Orada ağaç var mı? Mevcut yolu ıslah ediyoruz, düzeltiyoruz. Rahat şekilde gelen turistlerin, vatandaşların yaylalarına ulaşmasına, gezmelerine imkan verecek bir iyileştirme çalışması yapılıyor. Yeşil yolu her bakımdan destekliyorum. Çevreci bir yoldur. Talimat verdik, yol boyunca ağaçlar dikilecek” dedi.

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!