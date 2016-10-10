Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin programının ardından karayolu ile Rize’ye geldi. Rize Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeşil Yol Projesi’ne ilişkin bir soru üzerine Bakan Eroğlu, projeyi bilmeden karşı çıkanlara söyleyecek sözü olmadığını söyledi. Proje kapsamında kesilen ağaç sayısının 100 civarında olduğunu ifade eden Eroğlu, “Yeşil yol yaylaları birbirine bağlıyor. Ağaç falan yok. Orman Genel Müdürümüz burada. Yeşil yol için kesilen ağaç kaç tane? Orman zonunun üstünde, 100 tane belki ağaç yok. Yüksek zonlarda hiç ağaç yok. Yeşil yol dememizin sebebi şu; yol duble devlet yolu falan değil. Yol 7-7,5 metre genişliğinde iki arabanın yan yana geçebileceği yol. Yan taraflarını da ağaçlandıracağız. Ağaçlarla yeşil bir yol üstünde geçecek, yaylaları birleştirecek. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Zaten mevcut yollar var. Mevcut yollar üzerinden gidiyoruz. Gidip bir görsünler. Ezbere değil, karşı çıkmak için görmeden, bilmeden, kasıtlı olarak karşı çıkılıyorsa ona söyleyeceğim bir şey yok. Samimi olan arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum; gelin bir bakın. Orada ağaç var mı? Mevcut yolu ıslah ediyoruz, düzeltiyoruz. Rahat şekilde gelen turistlerin, vatandaşların yaylalarına ulaşmasına, gezmelerine imkan verecek bir iyileştirme çalışması yapılıyor. Yeşil yolu her bakımdan destekliyorum. Çevreci bir yoldur. Talimat verdik, yol boyunca ağaçlar dikilecek” dedi.