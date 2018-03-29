Erol Küçükyalçın hayatını kaybetti! (Erol Küçükyalçın kimdir?)

Öğle saatlerinde usta oyuncu Süreyya Küçük’ün vefat ettiğini duran Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, şimdi ise Twitter adresinden bir acı haber daha verdi. Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen olarak ünlenen Onur Akay, dün yoğun bakıma kaldırıldığını duyurduğu, Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akay, “Bugün acı haberler üst üste geliyor ve gözyaşlarımız dinmedi! Türk sanat müziğinin usta ismi Erol Küçükyalçın’ın, dün yoğun bakım servisine kaldırıldığını duyurmuştum. Yıllarca TRT mikrofonlarından sevenlerine seslenen hocamızı maalesef kaybettik. Mekânı cennet olsun.” notunu düştü.

Erol Küçükyalçın kimdir?

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı'nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, çok sayıda sanat müziği sanatçının da hocasıdır. Emekli TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı olan Küçükyalçın, 60 yıllarda Sahibinin Sesi'ne yaptığı plaklarıyla tanındı. Albümlerinde ise Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan usta sanatçı, Emel Sayın'la beraber Neşe – i Muhabbet Müzikali'nde de yer aldı. Küçükyalçın, hâlâ Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yapmaktadır.