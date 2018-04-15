Diğer
Kategoriler

Ersan İlyasova: Her maç final gibi

Philadelphia 76ers oyuncusu Ersan İlyasova, “Play-Off maçları sezon karşılaşmalarından çok farklı, her maç final olarak geçiyor. Takımda herkes birbirini destekliyor” dedi.

Ersan İlyasova: Her maç final gibi

15 Nisan 2018 13:44

Philadelphia 76ers, peş peşe 17. galibiyetini alırken, en skorer oyuncu Philadelphia’dan 28 sayı ile JJ Redick oldu. Philadelphia’nın Türk yıldızı Ersan İlyasova ise 17 sayı ve 14 ribaund ile double double yaparak galibiyette başrol oynadı. Furkan Korkmaz ise oyunda kısa bir süre görev alsa da, attığı üç sayılık basket ile taraftarlardan tam not aldı. Miami Heat’de 26 sayı kaydeden Kelly Olynyk’in ve James Johnson’un çabaları maçın ilk iki periyodunun çekişmeli geçmesini sağlasa da ikinci yarıda oyuna hâkim olan ve kazanan takım Philadelphia oldu.
İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Ersan İlyasova, "Play-Off maçına çıkarken her şeye hazır olmak gerekiyor. Takımlar inanılmaz hazırlanıyor. Maçın başında ben de çok iyi başlamadım. Ama maç uzun ve sadece sayı atmaktan ibaret değil. Hücum ribaundlarını kovaladım ve savunmaya odaklandım. İkinci yarı ise çok farklı geçti. Takım olarak sayı atabilen oyunculara sahibiz. Bu durum da üzerimden baskıyı aldı” dedi.

“HER MAÇ FİNAL GİBİ”

NBA’de 10. sezonunu geçiren İlyasova, "Play-Off maçlarının sezon maçından çok farklı, her maç final olarak geçiyor, takımda herkes birbirini destekliyor. Bu maçı da böyle kazandık ama şimdi bu maçı unutup yarınki maça odaklanmalıyız” diye belirtti.

“FURKAN ÖNEMLİ TECRÜBE KAZANDI”

NBA’de daha yeni olan Furkan Korkmaz’ın da bu maçta önemli tecrübe kazandığını belirten İlyasova, “Furkan’ın maça girdiğinde korkusuzca atışını gerçekleştirip skor elde ettiğini, maça hazır olduğunu ve NBA’de gelecek vaat ettiğini görüyoruz” şeklinde konuştu. Philadelphia 76ers pazartesi günü Miami Heat ile ikinci maçını oynayacak.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç