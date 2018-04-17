Ersan İlyasova’nın double double’ı Philedelphia’ya yetmedi

Philedelphia 76ers, Play-off serisinin ikinci maçında evinde Miami Heat’e mağlup olurken 17 maçlık serisi de sona erdi. Ersan İlyasova’nın (14 sayı) ilk beşte başladığı maçta Ben Simmons (24 sayı) ve Dario Saric (23 sayı) Philedelphia’nın en skorer oyuncuları olurken, Ersan İlyasova 11 ribaund ile takımın en çok ribaund alan oyuncusu oldu ve double double yaptı. Furkan Korkmaz ise karşılaşmada süre alamadı.

İlk yarıyı 56-42 önde kapatan Miami’yi dördüncü çeyrekte kurduğu baskılı oyunla yakalayan Philedelphia farkı 4 sayıya kadar düşürse de Miami liderliğini korudu. Miami’nin en skorer oyuncusu 28 sayı ile Dwyane Wade olurken, onu 20 sayı ile Goran Dragic takip etti.

Ersan: “Bize bir ders oldu”

Maçın ardından İHA’ya açıklamada bulunan Ersan İlyasova, “Bu maçta tecrübe çok önemli. Maçın başından itibaren çok baskı uyguladılar. Ne kadar sakin olunursa bu maçlarda o kadar başarılı olunur. Az yüzdeli şutlar attık, sonuna doğru geri gelmeye çalıştıysak da olmadı. Bu da bize bir ders oldu” dedi.

Bir sonraki maça kadar iki günlerinin olduğunu ifade eden İlyasova, bu süreyi hatalarını inceleyerek ve dersler çıkararak geçireceklerini, üçüncü maşın bir kırılma noktası olabileceğini ve bu nedenle çok önemli olduğunu ifade etti.

İlk beşte başlamaktan mutlu olduğunu ancak ikinci devrede faullerin artması ile koçun inisiyatifini kullandığını söyledi. Bundan sonraki maça Joel Embiid’in geri gelmesini umduğunu belirten İlyasova, “Play-off serisinde onun kalitesinde bir oyuncuya çok ihtiyacımız var” dedi.

Furkan: “Türk taraftarların desteğine ihtiyacımız var”

Philedelphia’nın genç oyuncusu Furkan Korkmaz ise, “Çok iyi bir genç jenerasyon geliyor, güzel bir atmosfer yakalayıp ileride büyük işler başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Korkmaz ayrıca zamanlarının geldiğini ve başarılı olmalarının kendi ellerinde olduğunu belirterek, taraftarlardan desteklerine devam etmesini istedi. Özellikle Türk taraftarlara seslenen Furkan, “Burada, Amerika’da çok güzel şeyler yaşıyoruz ama onların desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.