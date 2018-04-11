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Ersan İlyasova’nın yıldızlaştığı maçta Philadelphia galip

NBA normal sezon maçında Philadelphia Sixers, Philips Arena'da oynadığı Atlanta Hawks'ı 121-113 mağlup ederek, üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırdı. Sixers’ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaund ile tamamladı.

Ersan İlyasovanın yıldızlaştığı maçta Philadelphia galip

11 Nisan 2018 11:37

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 40 sayı farkla 119-79 mağlup etti. Utah bu maçla birlikte galibiyet serisini 6’ya çıkardı. Utah Jazz'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund, Derrick Favors 16 sayı, 9 ribaund ve Jonas Jerebko 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Warriors'ta ise Klay Thompson 23 sayı, 1 asist ve Kevin Durant 13 sayı, 4 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Ersan'dan Atlanta potasına 26 sayı 

Philadelphia Sixers, Philips Arena'da karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 121-113 mağlup ederek, üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırdı. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 26 sayı, 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Redick 28 sayı, 5 asistlik performans sergiledi. Atlanta'da ise Taurean Prince 27 sayı, 6 asist, Tyler Dorsey 17 sayı, 2 ribaund ile oynadı.
NBA’de günün sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 93 - Charlotte Hornets: 119
Atlanta Hawks: 113 - Philadelphia 76ers: 121
Washington Wizards: 113 - Boston Celtics: 101
Dallas Mavericks: 97 - Phoenix Suns: 124
Utah Jazz: 119 - Golden State Warriors: 79
Los Angeles Lakers: 99 - Houston Rockets: 105

Oğuzhan Ort

Etiketler: eresan ilyasova

 

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