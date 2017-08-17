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Ersun Yanal’ın Fenerbahçe karnesi

Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertli takıma karşı İstanbul’da oynadığı son üç maçı kaybetmedi.

Ersun Yanalın Fenerbahçe karnesi

17 Ağustos 2017 10:29

Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli takım karşısında 20 yıllık deplasman galibiyeti özlemine son vermek isteyen bordo-mavililer, ligde 2'de 2 yaparak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

2013-14 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal, iki kulübü de yakından tanıyor. Trabzonspor’un başında Fenerbahçe ile İstanbul’da oynadığı son üç maçta sahadan beraberlikle ayrılan deneyimli teknik adam, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda ise 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Yanal’ın Trabzonspor’un başında olduğu dönemlerdeki Fenerbahçe maçları şöyle:

2016-2017 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
2016-2017 sezonu Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3
2014-2015 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0
2008-2009 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0
2007-2008 sezonu Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-0
2007-2008 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-2

Trabzonspor’un 2017 yılındaki dış saha performansı umutlandırıyor

Süper Lig’de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarını kaybetmeyen Trabzonspor, 9 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı 9 maçta 6 galibiyet elde ederken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ile kapadı, Fenerbahçe ile açıyor

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon dış sahada son maçını ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynarken, bu sezon ise ilk dış saha maçına sarı-lacivertli takım karşısında çıkacak. 27 Mayıs 2017'de İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Karadeniz ekibi, deplasmanda bu sezon ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da ezeli rakibiyle oynayacak. 

Etiketler: Ersun Yanal, fenerbahçe, Trabzonspor


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