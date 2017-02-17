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Ersun Yanal'ın plaka heyecanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bu sezon farklı heyecanlar yaşıyor.

Ersun Yanalın plaka heyecanı

17 Şubat 2017 10:40

Sezon başında bordo-mavili takımla 100. resmi maçını geride bırakan deneyimli teknik adam, Aytemiz Alanyaspor maçında sahadan galip ayrılması durumunda Karadeniz ekibinin başında 61. galibiyetine ulaşarak 'plaka' diyecek. 

Trabzonspor'da üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takım ile bu sezon farklı heyecanlar yaşıyor. Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Gaziantepspor maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında 100. resmi maçını geride bırakan tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 20 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi durumunda, bordo-mavili takımın başında çıktığı resmi maçlarda 61. galibiyetini elde edecek.

126 maçta 60 galibiyet

Ligde üst üste alınan galibiyetler sonrası moral bulan Trabzonspor'da Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek hem seri galibiyetleri sürdürmek hem de bordo-mavili takımın başında 61. galibiyetini elde etmek istiyor. Yanal, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avripa Ligi maçları olmak üzere Karadeniz ekibinin başında 126 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 60 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.

Yanal yönetimindeki Trabzonspor, söz konusu dönemlerde 98 lig maçında 48 galibiyet, 20 beraberlik ve 30 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer, kupada ise 24 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.

Yanal, en çok Trabzonspor'un başında saha çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulüp dışında A Milli Takımı, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Manisaspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Denizlispor takımlarının başında görev yaptı. Ersun Yanal, söz konusu takımlar içinde en çok bordo-mavili ekip ile sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor başında 126, Gençlerbirliği 86, Eskişehirspor 75, Ankaragücü 73, Manisaspor 58, Fenerbahçe 40, Denizlispor 42 ve A Milli Takım ile 9 kez sahaya çıktı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Ersun Yanal, Trabzonspor


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