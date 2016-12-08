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Ertuğrul ölüyor mu?Diriliş Ertuğrul 69. yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak? Ertuğrul ölüyormu? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı.

Ertuğrul ölüyor mu?Diriliş Ertuğrul 69. yeni bölüm fragmanı

08 Aralık 2016 09:59
Ertuğrul ölüyor mu?Diriliş Ertuğrul 69. yeni bölüm fragmanı - Tıkla İzle

Diriliş Ertuğrul dizisi dün akşam yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ardı ardına izleyicileri şaşırtan sahneler var.. Ertuğrul gözleri kanlı bir şekilde baygınlık geçirip yere düşüyor.. Bundan sonraki sahneler ise Ertuğrul ölmüş gibi ekrana geliyor. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm fragmanı ,

 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Simon, Amanda’yı Kayı Obasına getirerek iki obayı da kavuracak ateşin fitilini ateşlemiştir. Bu ateşin tutuşup tutuşmamasında tarafların hangi adımları etkili olacak? Simon’un yaptığı kurnazca hamleye Ertuğrul’un karşı hamlesi nasıl olacak? Öte yandan suçun tek faili olarak görülen Amanda’yı, eşkıyaların yerini Aliyar’a söylemiş olması kurtarabilecek mi? Amanda’nın sorgulanmasında neler yaşanacak?

Kirli Planı Bozan Başka Bir Kirli Plan…

Kirli planının işlemesiyle keyfi yerine gelen Ural, bir anda Amanda’yı eli bağlı olarak karşısında bulunca ne yapacak? Simon’un beklenmeyen bu hamlesini ihanet olarak gören Ural’ın bu ihanete karşılığı nasıl olacak?İki obayı birbirine kırdırma planında Amanda kozunu oynayan Simon’un keyfini kaçıracak gelişme ne olacak? Oynadığı bu kozla Ural’ın nefretinin kazandığının farkında olan Simon, Ural hakkındaki planlarında başarılı olacak mı? Öte yandan Simon ve tapınakçıları göz hapsinde tutan Turgut’u bekleyen tehlike ne? Yaşanan hadiselerin Çavdar Otağında yansımaları nasıl olacak? Candar Bey’in çocukları hakkında alacağı şok karar ne olacak? Ertuğrul’a içten içe sevda besleyen Aslıhan’ı bu hususta bekleyen sürpriz gelişme ne olacak?

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, ertuğrul


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Toplam Yorum (1)

  • Xman : 08 Aralık 2016, Perşembe 10:40
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    Ertuğrul daha ölmez çünkü daha Osman doğmadı.
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