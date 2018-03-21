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Erva bebeğin dramı! Çaresiz anne tedavi edebilecek doktor arıyor

Şahin ailesi, Samsun'da doğduktan 24 gün sonra “hemanjiom (damar tümörü)” hastalığına yakalanan 10 aylık Erva bebeğinin tedavisini yapabilecek doktor arıyor.

Erva bebeğin dramı! Çaresiz anne tedavi edebilecek doktor arıyor

21 Mart 2018 10:00
Erva bebeğin dramı! - Tıkla İzle

Şahin ailesinin ikiz olarak dünyaya gelen kızlarından 10 aylık Erva Hacer Şahin, doğumundan 20 gün sonra halk arasındaki adıyla damar hastalığına yakalandı. Gün geçtikçe ilerleyen hastalığı nedeniyle boynunda şişlikler oluşan Erva bebeği anne ve babası tedavi ettirebilmek için hastane hastane dolaştı. Yaklaşık 9 ay boyunca ilaç tedavisi uygulanan Erva bebeğin hastalığı giderek artınca, doktorlar da çaresiz kalarak artık yapılabilecek bir şey yok deyip aileyi evine gönderdi. Erva bebeğin hastalığına çözüm arayan anne Nurcan Şahin, kızını tedavi edebilecek bir doktor arıyor. 

İHA muhabirine konuşan anne Nurcan Şahin, "Çocuğumda ‘hemanjiom’ yani halk arasındaki adıyla damar hastalığı var. Doğduktan 24 gün sonra yakınmaları nedeniyle hastaneye götürdük. Hastanede çocuğumu yatırdılar ve bu hastalığın teşhisi konularak ilaç tedavisine başlandı. İlkten 'korkulacak bir şey yok' dediler. Basit ve tedavisi olan bir hastalık olduğu söylendi bize. Daha sonraki dönemlerde ise çocuğun ağrıları ve yakınmaları gün geçtikçe artmaya başladı. 2 aylık olduğunda ise kulaklarında bir rahatsızlanma olduğunu gördük. Bir kızarıklık meydana gelmişti. Ben yine hastane hastane dolaştım ve yine ilaç tedavisi uygulandı. Daha sonra eve geldim ve çocuğumun boynunda bir şişlik olduğunu gördüm. Ben bunu görünce tedirgin oldum. Doktorlar bunu gördüğünde çocuğumu hemen hastaneye yatırdılar. Sonraki süreçlerde bu şişlik git gide artmaya başladı. Biz çocuğu özel hastanelere de götürdük. Bu şişlik nefes borusuna yakın olduğundan cerrahi bir tedavinin sıkıntılı olduğunu söylediler. Bu hastalık son noktaya geldiğinde ancak müdahale edebileceklerini söylediler. En son Samsun’da tedavi altındayken, doktorlar yapılabilecek ne varsa yaptıklarını ve artık yapabilecek bir şeylerinin olmadığını bize söyledi. Cerrahi müdahalesi sıkıntılı olduğundan her doktor 'biz üstlenemiyoruz' dedi. Biz de çaresiz kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz bu hastalığı tedavi edebilecek bir müdahalede bulunabilecek bir doktor arıyoruz. Tedavisini bilen hocalarımız varsa bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

"İkizinde hiçbir sorun yok" 

10 aylık Erva bebeğin ikizi olan Elif Emine Şahin’in ise sağlık problemi olmadığını dile getiren anne Nurcan Şahin, "4 çocuğum var. Diğerlerinde Allah’a şükür herhangi bir problem olmadı. Erva’nın ikizinde de hiçbir sorun yok. Gayet iyi. Fakat Erva’da bu sağlık sorunu meydana geldi" diye konuştu.

Şahin Binici – Erdi Demür 

Etiketler: Erva bebek, Nurcan Şahin

 

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