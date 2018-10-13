İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kavşakta, Halil Ertane (31) idaresindeki 24 BA 168 plakalı kamyonet ile Abdulkadir Kar (22) idaresindeki 24 DP 861 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. 

Kaza sırasında 24 DP 861 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Abdulkadir Kar (22) ve araç içerisinde bulunan Sedanur Kar (16), Kevser Bulut (23), Ziyaberk Gülmü (15) ile 24 BA 168 plakalı kamyonet sürücüsü Halil Ertane (31) yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındılar.  ,

Abdullah Aslan 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.