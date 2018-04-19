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Erzurum Eski Valisi Recep Birsin Özen hayatını kaybetti

1985-1989 yılları arasında Erzurum Valisi olarak görev yapan Recep Birsin Özen, Hakk’ın Rahmetine kavuştu. Merhum Vali Özen için bir taziye mesajı yayımlayan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Özen’in görev yaptığı şehre hizmetleriyle adından söz ettiren önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Erzurum Eski Valisi Recep Birsin Özen hayatını kaybetti

19 Nisan 2018 10:50

Vali Azizoğlu mesajında şunları söyledi: 

“İlimizde önemli hizmetlerde bulunan güler yüzlü, çalışkan, memleket sevdalısı, büyüğümüzü kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Recep Birsin Özen’in gerek kişiliği, gerekse ilimiz için yaptığı başarılı çalışmaları, yıllarda geçse de hafızalardan silinmeyecektir. 

Değerli büyüğümüz Merhum Recep Birsin Özen’e Allahtan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere bütün Erzurumlu hemşerilerimize başsağlığı diliyorum.” 

VALİ RECEP BİRSİN ÖZEN KİMDİR? 

1971 ile 1972 yılları arasında Perşembe kaymakamlığı; 1984 ile 1985 yılları arasında Siirt, 1985 ile 1989 yılları arasında Erzurum, 1989 ile 1992 yılları arasında Adana ve 1992 ile 1994 yılları arasında Gaziantep valilikleri yapmıştır.  

 

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