Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Bölge genelinde havaların iyice soğumasının etkisiyle en düşük sıcaklığın 1 derece ölçüldüğü Ardahan ile sıcaklığın 5 dereceye kadar gerilediği Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent beyaz örtüye büründü. Kasım’ın birinde güne karla uyanan vatandaşlar, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşadı. Kaldırımlarda ve caddelerde biriken kar kütleleri belediye ekiplerinin tuzlama ve temizleme çalışmalarıyla açıldı.

Ahmet Akbuğa