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Erzurum güne karla uyandı

Erzurum’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin cadde ve sokaklarını beyaz örtüyle kapladı.

Erzurum güne karla uyandı

01 Kasım 2016 08:03
Erzurum güne karla uyandı - Tıkla İzle

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Bölge genelinde havaların iyice soğumasının etkisiyle en düşük sıcaklığın 1 derece ölçüldüğü Ardahan ile sıcaklığın 5 dereceye kadar gerilediği Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent beyaz örtüye büründü. Kasım’ın birinde güne karla uyanan vatandaşlar, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşadı. Kaldırımlarda ve caddelerde biriken kar kütleleri belediye ekiplerinin tuzlama ve temizleme çalışmalarıyla açıldı. 

Ahmet Akbuğa

Etiketler: Erzurum, kar


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