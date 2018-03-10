Erzurum İl Mili Eğitim Müdürlüğünden Vehbi Orakçı'ya teşekkür töreni

Aras Marmara Eğitim Vakfı (AREV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beylikdüzü ilçesi kurucu belediye başkanlığını yapmış Vehbi Orakçı, 2013 yılında Horasan ilçesine bağlı kendi köyü olan Yeşilyurt köyüne kendi adına ilkokul, annesi Rabia Orakçı adına 2 katlı kaloriferli ortaokul yaptırdı. Erzurum İl Mili Eğitim Müdürlüğünün başlattığı 'İsmiyle Müsemma' projesi kapsamında yaptırdığı okul nedeniyle Vehbi Orakçı'ya kendi okullunda teşekkür töreni düzenledi.

"Zamanında çok zor ve ilkel koşullarda eğitim aldık"

Okulu 2013 yılında açtıklarını belirten Vehbi Orakçı, "Okul, ilkokul ve ortaokuldan oluştuğu için mezunlar vermeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 'İsmiyle Müsemma' projesi kapsamında okul yaptıran hayırseverlere yönelik programı var. Okul yaptıran hayırseverler okula davet edilip öğrenciler tarafından okunan şiirler ve plaketlerle bir anlamda teşekkür ediliyor. Benim için çok değerli bir hatıra, bu köyde çocukluğum geçti. 80'li yıllarda burada okudum. O zaman elektrik, telefon ve yol yoktu. Okul zaten yoktu. Derme çatma 2 sınıftan oluşan eski bir okul vardı. Çok zor ve ilkel koşullarda eğitim aldık. Daha sonra Allah nasip etti, İstanbul'da üniversite okudum. Beylikdüzü ilçesinin kurucu belediye başkanı oldum. Belediye başkanlığım döneminde eğitimi öncelikli alan seçip 13 okul yaptık. Görevimiz bitince bir eğitim vakfı kurduk. Vakfımızda imkanlarımızı, bilgilerimiz ve zamanımızı değerlendirip gençlik için ne yapabiliriz diye arayışa geçtik. İlk aklımıza gelen doğal olarak doğduğumuz topraklardı. Yeşilyurt köyüne gelip bu okulu yapmayı tercih ettik. Annem genç yaşta rahmetli olmuştu. Çocukluğumuzda kaybettik. Onun adına orta okul ve kendi adına ilkokul olmak üzere 2 okulumuzu inşa ettik ve hizmete açıldı. Bugünde çocuklarımızın burada mezun olduğunu gördük, okudukları şiirlerle mutluluk yaşattılar" dedi.

"Önümüzdeki yıl öğrenci yurt ve cami olmak üzere yeni projemizin startını vereceğiz''

Orakçı sözlerine şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki, bizler ölüp gittiğimizde ardımızda kalan kişisel servet ve miras değil, bu tür eğitim ve hayır kurumları daha değerli ve kalıcı izler olacaktır. Buradan aldığım motivasyonlar inşallah önümüzdeki yıl öğrenci yurdu ve cami olmak üzere yeni projemizin startını vereceğiz. Kısaca hayatımızı anlamlı ve değerli kılmanın yolunun eğitimden, kültürden, vakıf etmekten, vakıf olmaktan ve eğitim kurumlarını bağışlamaktan geçtiğini bir kez daha görmüş olduk. İnanıyorum ki, ülkemizde yüzlerce, binlerce hayırsever var."

Törene Horasan İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, Okul Müdürü Berkant Sülün, yerel siyasetçiler, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende öğrenciler hazırladıkları şiirleri okudu. Tören bittikten sonra Vehbi Orakçı'ya teşekkür plaketi verildi. Ardından okuldaki öğrencilere okul çantası dağıtıldı.

Adem Gürer

