Diğer
Kategoriler

Erzurum’da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Erzurum’da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Erzurumda bir kişi otel odasında ölü bulundu

03 Ocak 2018 18:06

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16. 00 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi.

28 Aralık 2017 tarihinde otele giriş yapan ve en son dün akşam saatlerinde odasına çıktığı güvenlik kamerasında görülen Birol Çimen (52) otel görevlileri tarafından odasında ölü bulundu. Durum polise bildirildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin inceleme yapmasının ardından ceset adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Şahap Gürler
 

Etiketler: Erzurum, otel odası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç